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口罩令放寬？白幹榮醫師：要看灣區病毒傳播危險性

記者李晗 / 舊金山報導
白醫師也指出，如果自己覺得還是擔心，還是可以戴好口罩的。（視頻截圖）
白醫師也指出，如果自己覺得還是擔心，還是可以戴好口罩的。（視頻截圖）

灣區多縣的衛生局聯合發佈了最新的口罩令要求，指出如果符合一定的條件，灣區的室內強制口罩令也將會被取消。有醫師表示，口罩令的決定，要看病毒傳播的危險性。

10月7日舊金山市政府的中文媒體疫情圓桌會議上，華埠衛生局分局長白幹榮（Sunny Pak）表示，還要不要口罩令，就要視乎病毒傳播的危險性的高或低。他說，如果確保了現場的人士都已經100%完全接種疫苗，那麼傳播的機會小，口罩令的確是可以放寬。

他說，在室內空氣流通順暢，且人數不多的時候，病毒傳播的機會也會小很多，因此不需要戴口罩。這樣一來，無論是進食，還是其他活動都會方便一些。

白幹榮指出，如果自己覺得還是擔心，因為每個人身體情況不同，有的人免疫系統不好，那麼還是可以戴好口罩的。「為己為人，戴上口罩也是好事」，白幹榮說，只不過在特定情況下政府作為官方，可以不再強制戴好口罩，但是為了保護其他人和自己，戴口罩這個習慣還是可以保持。

目前舊金山疫情情況依然較為穩定。白幹榮指出，新增確診的七日平均數字比起上個星期增加了一點點，達到79宗，但是總體還是呈現下滑的趨勢。

灣區九縣的衛生官員在10月7日公佈了最新的準則，釐清了取消口罩令的門檻。這其中包含三大原則。第一，達到了聯邦疾控中心（CDC）規定的「黃色級別」新冠肺炎傳播等級，而且要維持三周。這些等級的評定標準包括七日新增平均個案，陽性比例，死亡人數，完全接種疫苗比例，新增住院人數等。第二，九縣衛生官員將會判斷住院率是否穩定。第三，區域內80%的人完全接種，或者在5至11歲兒童可以接種疫苗之後的八周之後。

衛生局的中文發言人吳毅提醒民眾，就算到時候可以取消口罩令，企業機構等還是可以自行採取更嚴格的措施，要求室內繼續佩戴口罩。

口罩 灣區 疫苗

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