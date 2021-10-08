室內口罩令解禁 灣區8縣1市3項標準公布

灣區八縣一市7日公布室內口罩令解除標準。（美聯社）

灣區 八縣一市的衛生官員7日宣布，他們已對解除室內公共場所口罩 令的標準達成共識。舊金山市長布里德（London Breed）也表示，舊金山最快將從下周起解除部分室內場所的口罩令。

包括聖他克拉拉縣、阿拉米達縣、康曲柯士達縣、舊金山、聖馬刁縣、馬連縣、納巴縣、蘇諾瑪縣和柏克萊市在內的衛生官員7日公布解除室內口罩令的標準，標準如下：

傳播率：

縣市必須符合聯邦疾病防治中心（CDC）的中等（黃級）傳播率標準至少三周。

住院率：

衛生官員認為縣市新冠住院率低且穩定。

接種率：

縣市八成人口已完全接種兩劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗 ，或一劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗（不包括補強針）。或者，聯邦和加州當局批准用於5到11歲兒童的疫苗緊急使用授權滿8周後。

截至7日，灣區八縣尚無任何一縣符合中等傳播率和八成人口完全接種的標準，

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）在聲明中說：「室內戴口罩有助減少病例、住院人數和死亡人數，因此，我們不願過於倉促取消這項重要的防疫措施。這些地區性指標有助確保社區的安全、確診率低且穩定、醫院狀況良好，以及高疫苗接種率。」

由於Delta變種病毒肆虐，灣區衛生當局8月頒布了室內口罩令。目前疫情數據顯示，灣區的確診、住院和死亡人數已明顯減少，灣區也是美國疫苗接種率最高的地區之一。

衛生官員指出，室內口罩令的解除不會禁止商業、非牟利組織、教堂或其他有公共室內空間的單位實施自己的口罩令。

阿拉米達縣衛生局局長摩斯（Nicholas Moss）說：「口罩和疫苗在夏季這波疫情中保護了阿拉米達縣和灣區其他地區的居民，儘管我們預測新冠和流感今年冬天會再度出現，但只要有更多人接種疫苗受到保護，我們就能安全地放寬對口罩的規定。」

在灣區解除室內口罩令後，加州的室內口罩令仍將維持有效，意味著還未完全接種疫苗者在公共室內場所仍必須繼續佩戴口罩。加州還規定，醫療機構、公共交通系統、老人院、學校等地方，無論是否已接種疫苗，所有人都必須佩戴口罩。

舊金山市長布里德7日表示，只要確診率和住院率保持穩定或下降，從15日起，部分公共室內場所將逐步解除口罩令，包括辦公室、健身房、雇員通勤車輛、宗教聚會、大學室內課程或個人聚會。