屋崙市議會全票通過 市府僱員將強制接種疫苗

東灣屋崙市議會全票通過一項規定，要求市府僱員必須接種新冠疫苗，或證明有效的豁免接種理由。雇員要在11月29日之前向市政府提交疫苗接種情況。（取自市府官網）

北加東灣屋崙 （Oakland，也譯奧克蘭）市議會周二全票通過一項規定，要求市府僱員必須接種新冠疫苗 ，或證明有效的豁免接種理由。雇員要在11月29日之前向市政府提交疫苗接種情況。

通常規定，完全接種疫苗後需要14天才能參加相關室內活動。這意味著，市府僱員最遲必須在11月29日前兩周、即11月15日接種輝瑞或莫德納 疫苗第二針，或只打嬌生公司的一針。此規定適用於市府實習生和志願者，但不包括任何只是參觀市政廳等區域的公眾。

屋崙市府表示，要求豁免接種疫苗，必須是有效的醫療原因，或真誠的宗教信仰。如果豁免被批准，僱員將需要定期做新冠病毒測試。市政府在周一已經出台了強制性疫苗接種政策，周二市議會的投票只是進一步強化此政策。

提議此項立法的市議員卡爾布（Dan Kalb）希望市政府能以身作則。他表示，人們有各種各樣的理由不接種疫苗，有些理由對許多人來說可能是非常合乎邏輯和可以理解的，但他們仍然應該接種疫苗。我們都知道這一點，有責任分享這一資訊。在接種疫苗對抗疫情這件事上，沒有那麼多如果或但是的情況。

市府行政官瑞斯金（Ed Reiskin）說，屋崙12歲及以上的人口中約有76%的人已完全接種了疫苗，這意味著每4個屋崙人中就有1人沒有接種。市政府中也有不少員工可能還沒有接種。

根據這項新政策，市府僱員可以獲得兩個小時的帶薪時間離開辦公室去接種疫苗。目前，屋崙設立了三個疫苗接種診所，讓民眾更容易打疫苗。