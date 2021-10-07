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北加州氣溫將驟降 山區有望迎第1場雪

編譯組／灣區6日電
北加州這兩日有冷鋒通過，氣溫會明顯下降，太浩湖和優勝美地山區將降雪。（Getty Images）
北加州這兩日有冷鋒通過，氣溫會明顯下降，太浩湖和優勝美地山區將降雪。（Getty Images）

國家氣象局6日預測，北加州這兩天天氣將明顯降溫，尤其是塞拉內華達山脈（Sierra Nevada），太浩湖盆地和優勝美地高海拔地區可能降雪

氣象局表示，一道冷鋒7日和8日將通過北加州，氣溫會明顯下降，高海拔地區會降下本季第一場雪，儘管降雪量不會太多。

氣象學家羅伊（Scott Rowe）說：「太浩湖海拔7500呎到8000呎的山區將降雪，民眾可看到山頂變白，但湖面高度地區應該看不到雪。」

羅伊表示，優勝美地的降雪量可能會多於太浩湖，海拔1萬呎到1萬3000呎山頂會大量降雪。

優勝美地國家公園表示，他們會在7日下午5時暴風雪來臨前暫時關閉穿越公園的Tioga Road。公園管理員說：「我們會在周末評估狀況，只要安全就會盡快開放道路。」

加州交通廳（Caltrans）表示，108號公路的蘇諾拉山道（Sonora Pass）會在7日中午關閉，89號公路的監測山道（Monitor Pass）會在7日下午2時關閉。

氣象局預測，楚魯克（Truckee）、南太浩湖（South Lake Tahoe）和優勝美地8日最高溫只有40多度，夜晚最低溫可降至20多度。周末白天氣溫會回升到60多度，但塞拉山周末夜晚仍只有20多度。

此外，11日和12日會有另一道冷鋒抵達，塞拉山地區夜晚溫度會降到10多度，也會降下更多雪。氣象局指出，高海拔地區大範圍結冰的機率高達80%到90%。

降雪 優勝美地 加州

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