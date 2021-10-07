疫苗補強針？第3劑？灣區衛生官員也困惑

灣區衛生官員有時也難以分辨新冠疫苗補強針和第三劑有何不同。（Getty Images）

灣區衛生官員表示，雖然新冠疫苗 補強針和第三劑都是額外注射的疫苗，但它們的規定和注射方式在許多方面都不同，有時連他們自己都感到困惑。

以下是關於補強針和第三劑疫苗差異的說明：

補強針疫苗

品牌：目前唯一獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准的新冠補強針只有輝瑞 （Pfizer）疫苗。

使用對象：可接種輝瑞補強針的民眾包括年滿65歲者、療養院居民、18歲到64歲有健康問題或職業具有患重症高風險的勞工。

何時可接種：符合資格接種補強針的民眾必須在接種第二劑疫苗滿六個月後才能接種補強針。

第三劑疫苗

品牌：輝瑞和莫德納 （Moderna）的第三劑疫苗8月已獲FDA批准，提供給已接種輝瑞或莫德納疫苗、免疫功能低下的民眾接種。

使用對象：已接種輝瑞或莫德納疫苗，且有中度或重度免疫功能低下的民眾可接種第三劑疫苗。根據紐約時報（New York Times）的說法，嚴格來說，第三劑疫苗不是補強針，相反地，它是為人口中3%免疫功能低下者設計的疫苗接種療程的一部分，因為兩劑疫苗能夠提供給這個群體免於感染病毒的保護力並不夠。

何時可接種：符合資格者可在接種第二劑滿28天後接種第三劑。

FDA將於10月14日和15日兩天召開專家諮詢委員會議，商討是否修改緊急使用授權，批准莫德納和嬌生（Johnson & Johnson）疫苗補強針的使用。委員會還將聽取關於接種與前兩劑疫苗不同品牌的補強針的分析說明，並審查數據。

灣區符合資格接種補強針的民眾可以透過他們的醫師、醫院、當地藥房或縣衛生局預約時間接種。