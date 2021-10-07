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金山經文處慶祝中華民國110年 波洛西致函蔡英文祝賀

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山經文處舉行中華民國110年慶會。（記者李晗 / 攝影）
舊金山經文處舉行中華民國110年慶會。（記者李晗 / 攝影）

舊金山經文處10月6日周三在中半島佛斯特市舉行中華民國110年國慶酒會，數百位來自政界社區的代表出席。

經文處處長賴銘琪在致辭時強調中華民國的各項成就，包括1996年通過民選首次選出總統，2016年選出首位女總統蔡英文，以及同性婚姻合法化等。他也指出在疫情期間，台灣和美國之間相互支持支援，共渡難關。兩位僑界的國慶委員會代表司徒仲山、林美蓮也分別致辭，祝賀中華民國110年。

僑領林炳昌（左）代表聯邦眾院議長波洛西將賀信交給經文處張賴銘琪（中）。（記者李晗...
僑領林炳昌（左）代表聯邦眾院議長波洛西將賀信交給經文處張賴銘琪（中）。（記者李晗 / 攝影）

眾多聯邦、州級的官員發來賀信，包括聯邦議會議長波洛西（Nancy Pelosi）。舊金山僑領林炳昌特別宣讀了波洛西寫給蔡英文的信。信中祝賀中華民國和台灣人民，寄望在未來持續合作，深化雙邊關係。波洛西也強調美國很驕傲與蔡英文、台灣人民站在一起。此外，加州、內華達州、猶他州等地的聯邦議員、州務卿等都有製作影片祝賀。

灣區本地政界的官員也悉數出席，包括州參議員柯提斯（David Cortese），佛利蒙市長高敘加（Lily Mei），副市長邵陽（Yang Shao），市議員黃潔宜（Teresa Keng），庫柏蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）。舊金山議會多位議員的代表也出席活動，以及來自沙加緬度、中谷一帶的政界官員的代表。

今年的慶會也與以往有所不同，因為疫情關係，原本的宴會也改了形式，除了致辭之外現場也有歌舞表演，經文處也有準備禮品和餐盒給來賓帶走。

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