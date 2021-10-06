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「別來上班」 凱瑟醫院逾2000員工未打疫苗遭停職

編譯組／屋崙5日電
凱瑟醫院5日要求全美還未接種新冠疫苗的2000多名員工放無薪假。（Getty Images）
凱瑟醫院5日要求全美還未接種新冠疫苗的2000多名員工放無薪假。（Getty Images）

凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）5日宣布，要求超過2000名未接種新冠疫苗的員工停職，凸顯出醫療單位和拒絕接種疫苗員工之間的衝突不斷升級。

總部設在屋崙的凱瑟並非唯一要求拒絕接種疫苗的員工放無薪假的醫療集團，灣區其他地區多個醫院近日也要求拒絕接種的員工停止上班，例如中半島的史丹福大學醫院和康曲柯士達縣的約翰穆爾醫療（John Muir Health）。醫療單位還威脅員工，如果未來幾周還不接種，就要將他們開除。

醫療單位這項壓制行動是受到加州衛生廳命令的影響，這項命令規定醫院、透析診所、手術中心和其他醫療機構的工作人員必須在9月底前接種一劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗或兩劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗。 該命令允許有限的宗教和健康狀況豁免。

凱瑟5日下午發表聲明說：「我們有超過92%的員工已接種疫苗，而且還在持續增加中。截至10月4日，全美凱瑟醫院還有超過2200名員工還未對我們的接種規定做出回應，因此已被要求放無薪假。」

凱瑟於8月初宣布強制接種疫苗的規定，要求員工在9月30日前必須接種疫苗。凱瑟表示，他們將給這些還未接種疫苗的員工到12月1日的寬限期，若屆時還是不接種疫苗，就會被解雇。

凱瑟在聲明中說：「我們不希望有人選擇不接種疫苗離職，我們會繼續幫助減輕這群員工的憂慮，教育他們疫苗的好處和風險。」

史丹福醫院5日也表示，他們97%的員工已完全接種，在9月30日前還未完全接種或未獲得豁免的員工，都已被要求放無薪假，直到他們遵守加州命令為止。

在康曲柯士達縣有兩家醫院的約翰穆爾醫療已告知60名未接種疫苗的員工從10月1日起停止上班，休假期間必須使用他們的有薪假，如果到10月22日仍未接種疫苗，就會被解雇。發言人德魯（Ben Drew）表示，他們的員工接種率為95%，醫師接種率高達98%。

疫苗 加州 史丹福大學

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