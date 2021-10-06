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灣區何時解除室內口罩令？衛生官員本周將給答案

編譯組／灣區5日電
灣區衛生官員表示，室內口罩令有望在近期解除。（Getty Images）
灣區衛生官員表示，室內口罩令有望在近期解除。（Getty Images）

灣區衛生官員正在對室內口罩令的解除標準進行最終確認，他們計畫在本周末前公布細節，意味著灣區的室內口罩令即將結束。

康曲柯士達縣和聖他克拉拉縣衛生官員5日表示，解除室內口罩令的標準是一套通用的指標，包括確診率、住院率和疫苗接種率，各縣必須達到這些指標才能放寬限制。康曲柯士達縣衛生局副局長茲維耶里（Ori Tzvieli）說：「我們正在對這些標準進行最終確認。」

灣區目前已確定共享這套指標的至少有七縣，包括康曲柯士達縣、聖他克拉拉縣、舊金山、納巴縣、蘇諾瑪縣、馬連縣和聖馬刁縣，每縣符合指標的時間會有所不同，代表某些縣解除口罩令的時間可能早於其他縣。

為了對抗高傳染性的delta變種病毒，灣區8月初開始實施室內口罩令，民眾無論是否已接種疫苗，在室內都必須佩戴口罩，唯一沒有實施的只有蘇拉諾縣，蘇拉諾縣只要求未接種疫苗者在室內要戴口罩。

灣區整體疫苗接種率在美國名列前茅，舊金山、阿拉米達縣、康苗柯士達縣、聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、馬連縣等六縣81%到87%年滿12歲符合接種資格的居民已完全接種。灣區的確診率和住院率過去數周也持續下降，以康曲柯士達縣為例，過去兩周的確診率和住院率分別下降了35%和27%。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）5日在縣議會上說：「我們正在商討解除室內口罩令的方式，我們的想法和計畫是制定一套關於何時可以解除室內口罩令的共通指標。我們即將完成指標的制定，希望能在本周末前公布細節。」

茲維耶里指出，儘管室內口罩令即將解除，衛生官員仍鼓勵民眾繼續佩戴口罩，作為額外的防疫措施。他說：「一旦我們解除這項命令，民眾可以不必再在室內佩戴口罩，但它仍不失為防疫的好方法。」

由於醫院和學校的室內口罩令是州政府所頒布，所以不受地區性措施影響。州政府還規定，未接種疫苗者在室內必須佩戴口罩，但這項命令無法真正落實，因為難以分辨哪些人還未接種。

舊金山市長布里德（London Breed）5日表示，舊金山很快就會放寬部分場所的室內口罩令，例如辦公室。布里德說，由於在家不需要戴口罩，所以目前許多人仍然選擇在家工作，解除室內口罩令可以鼓勵上班族回到職場。

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