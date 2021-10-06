金山艦隊周啟動 亞裔社區免費音樂秀來了

布里德與海岸警衛隊華裔上校Taylor Lam。（市長辦提供）

舊金山 一年一度的「艦隊周」（Fleet Week）活動正式啟動，除了大家熟知的軍機天空秀以及艦隊參觀之外，今年還有免費的音樂秀表演，而且多場都是在亞裔 社區內舉行，惠及亞裔社區居民。

市府官員和軍方代表10月5日周二召開發佈會，宣告活動正式回歸。2020年因為疫情 ，所以艦隊周改為線上舉辦，今年正式回歸實體秀。

市長布里德（London Breed）表示，希望大家都能來參加活動，而且也要遵守防疫的措施，因為大家還是在疫情之中。她也歡迎海軍、海岸護衛隊、海軍陸戰隊的軍人以及船員水手來到舊金山。來自海岸警衛隊的華裔上校（Captain）Taylor Lam也出席了活動。

海軍音樂秀將在全市多個社區內舉行，包括華埠。（活動海報）

活動期間，多場海軍、海軍陸戰隊的軍人音樂秀也會在全市多個社區內舉行。

其中，面向亞裔社區的包括：10月6日周三中午12時至1時在日落區1825 Irving街，10月6日周三下午5時至6時在日本城的和平廣場（Japantown Peace Plaza），以及10月9日周六下午4時至5時在華埠的都板街（Grant）和襟美慎街（Commercial），來自海軍的Navy Band Southwest都會帶來免費的音樂表演。

而10月8日周五下午4時至5時在內列治文區的202 Clement街，Marine Corps 1st Marine Division Brass Band也會帶來音樂表演。更多的社區音樂表演活動信息可見：https://fleetweeksf.org/events/neighborhood-concert-series/。

萬眾期待的天空秀將會在周五登場。（取自艦隊周Twitter）

萬眾期待的藍天使天空秀將會在周五登場，直到周日，每天早上10時至下午4時。這幾天舊金山的民眾也可能已經看到飛機在練習或者聽到飛機的聲音。天空秀期間藍天使（Blue Angels）軍機會在惡魔島（Alcatraz Island）以及金門大橋附近飛翔，舊金山北面的沿岸地帶是最佳觀賞區域。至於海軍艦隊從周三開始，將會停靠在30/32號碼頭以及35號碼頭，民眾可以進入參觀。