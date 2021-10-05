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遠距工作不利稅收 金山市府損失數百萬

編譯組／灣區綜合電
遠距工作模式恐讓舊金山損失數百萬元稅收。(Getty Images)
遠距工作模式恐讓舊金山損失數百萬元稅收。(Getty Images)

遠程工作可能讓員工較安全，但卻對城市稅收產生負面影響。以舊金山來說，遠程工作給市府造成的稅收損失可能達數百萬元。舊金山市主審計官羅森菲德（Ben Rosenfield）表示，舊金山市營業稅是市府第二大收入來源、僅次於房地產稅，部分是基於民眾在何處工作，許多科技業與其他高收入產業員工目前仍遠距工作，並非在舊金山。

舊金山首席經濟學家依根(Ted Egan)表示，例如，舊金山市不會依照舊金山稅率對Google收益徵稅。儘管舊金山市選民批准F提案，轉為向對企業總收入徵稅而非工資費用稅(payroll expense tax)，但決定有多少稅收納入城市，大部分取決於員工在何處工作。

根據舊金山市主審計官羅森菲德辦公室的數據，舊金山100大公司2020年總收入比2019年減少14%，相當於他們納稅申報減少了79億元收入，其中包括舊金山資訊（科技）和金融服務企業總收入下降了13%。辦公室表示，納稅申報減少可能是因遠距辦公，2021年情況大致相同。

許多辦公室仍在關閉中，尚未知是否有多少人在舊金山公司遠距工作。根據「灣區委員會」(Bay Area Council)研究，舊金山約有一半的工作可在遠距完成。

來自科技與金融產業稅收減少之外，舊金山也因受到疫情影響最嚴重的其他產業收入減少而受到影響。包括零售業、服務業、製造業、藝術、娛樂與休閒、旅館與食品服務等，將可因新冠紓困法案於2021、2022年減稅。羅森菲德辦公室今年稍早報告指出，市府預算與受到疫情影響最嚴重產業復甦情況息息相關，包括觀光業、辦公室產業與小型商業。遠程辦公、居民外移、會議與國際旅行情況是否回升或持續低迷，對舊金山市稅收至關重要。

美國郵政服務的數據顯示，許多疫情期間離開舊金山的民眾，搬到灣區其他地區。一些公司在舊金山的辦公室也減少辦公空間以節省昂貴租金，並建立永久遠距工作模式。Yelp近來宣布，將把辦公空間減少約三分之一，不計畫讓員工在明年之前返回。Salesforce、Twitter也表示，不再要求大部分員工在任一固定地點工作。Facebook也允許員工申請遠距辦公。

舊金山 工作 疫情

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