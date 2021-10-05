強制接種vs.宗教豁免 雇主面臨兩難

雇主們擔心辦公場地和公司的公共資源，是否能滿足和支撐員工們提出的宗 豁免請求。（記者李怡╱攝影）

隨著地方、州和聯邦疫苗規定的生效，越來越多的公司和雇主要求員工接種COVID-19疫苗。但是，一些人援引宗教信仰來規避接種疫苗，引發一系列緊張局面，導致雇主不得不認真核查豁免請求是否屬實，並且要設法解決那些已獲得此類請求許可的人們的辦公條件。

Mike Coen在舊金山 的一家初創公司做科技工程師，近期公司規定，每周可以回到辦公室工作3天，同時要求員工回辦公室須接種疫苗。在準備回辦公室上班之前，Mike向公司提交了宗教豁免請求的申請，卻得到公司回覆：如果他「申請宗教豁免」，公司可能會讓他無薪休假。這讓Mike非常困惑，他只好諮詢律師。

一間專門代表雇主的律師事務所稱，Mike Coen情形現在很多，最近事務所接到了10幾位雇主詢問有關宗教豁免請求的建議，這些雇主來自眾多行業，像零售業、教育和製造業等。該事務所表示，宗教豁免需要查看申請者的病史，以便弄清「此人是否有因同樣的宗教信仰，而拒絕接種其他疫苗的歷史？他們之前是否基於宗教原因拒絕過流感疫苗 或任何其他類型的疫苗，等等。」

根據了解，還沒有主流宗教公開反對COVID-19疫苗接種。大部分宗教領袖對疫苗接種表示支持，教宗方濟各甚至公開表示，「接種疫苗是一種愛的行為」。

個人自由和社會福祉之間的衝突，給雇主和辦公場所帶來了很大負擔，因為一些員工選擇不接種疫苗，或因為對疫苗的誤解或錯誤信息，讓雇主不得不在員工個人的權益和公司利益之間做出艱難抉擇。

例如，NBA金州勇士 隊前鋒威金斯之前因宗教原因不接種疫苗，但NBA拒絕宗教豁免請求，日前勇士教練表示，威金斯已經接種了。

數百名舊金山警察目前仍未接種疫苗，他們正等待關於宗教豁免請求的決定，同時，舊金山市也正在重新計算人員配備。

舊金山一家雇主律師事務所的回應，疫苗注射的宗教豁免申請引發的相關法律挑戰，正在增加，而且大多數企業主和公司並不是擔心一個人的宗教信仰是否誠實，主要的是擔心辦公場地和公司的公共資源，是否能滿足和支撐員工提出的豁免請求。