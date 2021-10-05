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FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

口罩令、疫苗有沒有效 灣區數據會說話

編譯組／灣區4日電
加州衛生廳公布一組與口罩強制令有關的疫情數據。（Getty Images）
加州衛生廳公布一組與口罩強制令有關的疫情數據。（Getty Images）

在Delta變種病毒造成病例激增期間，加州多縣頒布室內口罩令，規定民眾無論是否已接種新冠疫苗，在室內公共場所都必須佩戴口罩，除了進食和喝飲料以外。加州衛生廳最近公布一組與Delta疫情有關的數據顯示，口罩令對防範變種病毒有明顯效果。

為了對抗Delta變種病毒的傳播，包括灣區八縣、洛杉磯縣和沙加緬度縣在內的加州多縣頒布了室內口罩令，灣區唯一一個沒有頒布室內口罩令的縣是蘇拉諾縣。加州衛生廳公布的新統計數據，除了指出各縣是否實施口罩令之外，還提供疫苗接種率、確診率和住院率。

而從數據可以看出，灣區九縣中確診率和住院率最高的是唯一沒有實施口罩令的蘇拉諾縣。

不過，這可能與蘇拉諾縣疫苗接種率最低（66%）有較大的關係，灣區其他八縣的接種率至少都有77%。衛生專家普遍認同，疫苗的防疫效果要高於口罩。

疫苗的防疫效果明顯顯示在住院率上。例如，在疫情最高峰時，蘇拉諾縣和鄰近的康曲柯士達縣的確診率分別為每10萬人中有45人和39人，但住院率分別為每10萬人中有31人和16人，相差將近一倍，足見疫苗在預防民眾出現重症和住院方面有很大的效果。

這個事實從馬連縣和聖馬刁縣的疫情數據上進一步得到證實。馬連縣和聖馬刁縣是灣區完全接種率超過90%的唯「二」縣，這兩縣在疫情最高峰時的住院率分別為每10萬人中有6人和5人，緊跟著的是聖他克拉拉縣，居民完全接種率為84%，住院率最高峰時為每10萬人中有9人。

舊金山紀事報（Chronicle）表示，由於蘇拉諾縣的接種率落後於灣區其他八縣，並不適合作為評估口罩令成效的「對照組」。

南加州洛杉磯縣是加州第一個恢復室內口罩令的縣，與沒有恢復室內口罩令的橙縣相比，兩縣完全接種率分別為69%和63%，最高峰時的確診率為每10萬人有32人和25人，住院率同樣為每10萬人中有14人，數字相差不多，顯示室內口罩令在洛杉磯縣並未發揮太大作用。

不過，紀事報指出，強制戴口罩不等於全民戴口罩，而且沒有強制戴口罩也不意味一個縣裡沒有人自願戴口罩，但這些數據顯示了接種疫苗的確有預防住院的效果。

口罩 疫苗 加州

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