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「糟糕透頂」加州乾旱嚴重 灣區降水稀缺

編譯組 / 綜合報導
去年的降水量稀缺，加重了加州的乾旱問題。（美聯社）
去年的降水量稀缺，加重了加州的乾旱問題。（美聯社）

加州連年乾旱的問題並未好轉。而在灣區，因為降雨稀缺，各大城市的降雨量記錄也大幅低於正常水平。

與一般的日曆不同，加州的「水年」（water year）從10月1日開始。因此今年10月開始之後，去年一年的數據即可出爐。受乾旱問題的影響，加州的上一個「水年」錄得的水量，也幾乎是逼近最為乾旱的記錄。

根據國家氣象局（National Weather Service）的歷史數據，北灣聖他路薩（Santa Rosa）的，一般而言從前一年的10月1日到第二年9月30日的正常降雨量，應該是36.28吋。在過去的這一年裡，該區域僅接收了13.01吋的降雨，僅僅只是正常值的39%。

舊金山，正常年份的降雨量應該是23.65吋，而在2020至2021的水年期間，當地僅僅錄得了9.04吋的降水。這也是舊金山有記錄的170多年來第二乾燥的水平。在南灣聖荷西，通常為14.90寸，而上一水年僅降水5.32吋。

在州府沙加緬度，降水量也被國家氣象局在當地的站點形容成是「糟糕透頂」（abysmal）。截至10月1日午夜，局方在沙加緬度市中心的氣候站已經195天沒有測到降雨，這打破了1880年創下的194天的歷史記錄。

加州也在一直變暖。根據美國國家海洋和大氣管理局的數據，加州在多個月份中錄得破紀錄的月平均氣溫高溫，包括去年10月，6月和7月。

炎熱的天氣導致州水務官員發出了警告，因為現在北加州多個重要的水庫，如蒙多西諾湖（Lake Mendocino）和萊克星敦水庫（Lexington Reservoir）的水位降至歷史低位。很有可能明年加州的水務機構可能無法從這些水庫系統取水，這就意味著政府可能會對居民施加用水限制措施。

加州的水利項目是一個由水壩、運河和水庫組成的複雜系統。項目為加州州內約2700萬人提供飲用水。預計在12月時加州官員將宣布每個地區明年可以分配得到多少水。然而水資源部主任娜美思（Karla Nemeth）表示，由於天氣異常乾燥，可能會出現首次各地分配都是0%的情況。

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