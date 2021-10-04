睽違1年 虎年華埠花車巡遊 明春歡樂登場

花車巡遊的壓軸金龍。（本報檔案照片）

雖然牛年還有小半年時間才會過完，但是虎年的消息已經傳來。停辦了一年的舊金山華埠 農曆新年花車巡遊（Chinese New Year Parade）活動，將會在明年虎年登場。主辦方宣佈活動將於2月19日周六舉辦。

2020年鼠年的舊金山花車巡遊活動，在疫情 爆發前的最後時刻成功舉辦，雖然當時參與的人數大減。而2021年牛年則沒有現場舉辦花車巡遊，直到2022年才恢復。

巡遊的主辦方，舊金山中華總商會在上周發出新聞通告，表示花車巡遊將會強勢回歸。通告中認為在過去的18個月中，舊金山社區通過採取適當的防疫措施，做到安全地重新開放企業和社會活動，控制疫情，使舊金山恢復生機、展現了極大的毅力和韌性。

花車巡遊是華埠歷史悠久的活動，也是總商會每年的品牌活動之一，吸引大批遊客和本地人前來參觀。巡遊的路線一般會從市中心一帶一直延伸到華埠的Kearny街。眾多政要、企業和社區團體都會贊助花車，參與其中。

花車巡遊的總監、總商會副會長黃英豪（Harlan Wong）說，很幸運能夠得到這麼多的贊助，讓這個亞洲以外最棒的農曆新年慶祝得以舉辦。虎年活動的首席贊助商是阿拉斯加航空。為了安全防疫，屆時現場也會要求參與者接種疫苗以及戴好口罩。同時一如既往，在巡遊街道兩邊也會有看台座位，商會將會在11月左右時開放購票。