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金山明年選舉選多 選民留意 勿忘自身權益

記者李晗 / 舊金山報導
除了郵寄之外，選民也可以現場投遞選票。（記者李晗 / 攝影）
除了郵寄之外，選民也可以現場投遞選票。（記者李晗 / 攝影）

雖然剛剛才結束了一場州長罷免選舉，但是舊金山政壇經歷變動，明年料將會有多場選舉，選民也要多多留意自己的信箱是否收到郵寄選票。

常規而言，2022年的選舉被視為「中期選舉」，會有6月的初選和11月的最終決選。涉及的職位眾多，包括國會議員、州長、州務卿、財長、州總檢察長、州議員、州財長、以及舊金山本地的估值官、公辯官、市議員、教育委員等。

舊金山市政廳的投票中心。（記者李晗 / 攝影）
舊金山市政廳的投票中心。（記者李晗 / 攝影）

但是因為舊金山的政壇爭議以及系列人事變動，預計本地還會有其他的選舉舉行。

首先，因為加州眾議員邱信福（David Chiu）轉任舊金山市府律師，因此在他離職之後，州長紐森（Gavin Newsom）料將會宣佈州議員席位的補選。補選只是涉及舊金山的東部（加州眾議會第17選區）的居民，即並非是全市選舉，因此只有東部選區內的居民可以參與補選投票。預計這個選舉將會在2月左右舉行。

現在宣佈參選競逐的包括市議員楊馳馬（Matt Haney），前市議員、現任地檢長辦公室主任的甘大為（David Campos），市大校董秀蘋（Thea Selby）以及政壇新人馬百樂（Bilal Mahmood）。

同時舊金山教育委員的罷免選舉，預計將會在10月中完成簽名確認，如果通過審核，預計將在2月舉行。如果日期相近，選務處將會把州議會的選舉和罷免教委的選舉合併成為同一場選舉。此外，前任估值官朱嘉文（Carmen Chu）轉任市府行政官，市長布里德（London Breed）委任了郭華健（Joaquin Torres）出任新的估值官。郭華健也必須參與2月補選才能連任。

值得一提的是，上述估值官、州議員選舉，無論結果如何，勝出者都要再選一次才能連任，因為2022年本身也要舉行州議員和估值官的選舉。也就是在州議員補選中勝出者，2022年6月要再次參加初選，11月再度參加決選。州議員選舉中，像是楊馳馬、秀蘋都是在任的民選官員。如果他們任意一人當選，那麼市長將會委任他們的繼任者。

2022年也要舉行教委選舉。也就是如果罷免失敗，現任教委必須也要參與連任選舉才行。如果罷免成功，市長委任的人選也要參與連任。而邱信福雖然獲得委任成為市府律師，但是他自己估計也會在6月前參與選舉，勝出才能連任。

另外，罷免地檢長（District Attorney）博徹思（Chesa Boudin）的簽字運動還在進行中，截止日期是10月底。據悉罷免簽字預計在12月時會完成確認審核，如果過審，選舉料將在4月舉行。

選務處發言人李懿莊說，因為加州的州法規定，選民現在都會收到郵寄選票。因此她呼籲如果選民搬家之後，也要通知選務處，這樣才能即時收到選票。此外像是傳統的現場投票的選擇也還是會有。

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