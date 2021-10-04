舊金山藍天使艦隊周、軍機秀 周三起登場

海軍艦隊從周三開始，將會停靠在30/32號碼頭以及35號碼頭。（本報檔案照片）

每年吸引百萬人潮的「藍天使 」（Blue Angels）天空秀以及艦隊周（Fleet Week）活動，正式在疫情 逐漸好轉之後，回歸舊金山 。

艦隊周是舊金山標誌性的年度活動，美軍飛機將會在舊金山天空翱翔，海軍艦隊則會在舊金山海灣、金門大橋旁駛過。去年因為疫情而改為線上舉辦，今年正式回歸。

具體的活動信息包括：周四至周日期間，藍天使軍機會在惡魔島（Alcatraz Island）以及金門大橋附近飛翔，因此舊金山北面的沿岸地帶是最佳觀賞區域，感興趣的民眾也可以購買VIP門票進入指定區域近距離觀賞。海軍艦隊從周三開始，將會停靠在30/32號碼頭以及35號碼頭，民眾可以進入參觀。此外預計會有上千位海軍航員來到舊金山，在街頭也會看到他們的軍裝身影。

藍天使天空秀。（本報檔案照片）

今年剛好是第40屆的活動。艦隊周的活動從1981年開始，由時任舊金山市長、現任聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）首創，是全美最大的慶祝武裝美軍的活動，尤其是海軍和海岸護衛隊。為了準備好這一次的回歸，市府高官和艦隊周主辦方也聯合召開發佈會，宣佈一些防疫的指引和維安的細節。

「這是舊金山最受歡迎（cherished）的活動之一，年年大家喜歡它，」舊金山艦隊周協會的洛文（Lewis Loeven）說。「這對本地經濟來說是一個巨大的提振，也推廣了舊金山給人們帶來的樂趣。」總體而言，整一周的活動豐富多樣，總計吸引的人數會有百萬。而在周四開始直到周末期間的標誌性天空秀（Airshow），就會是數十萬人現場觀看。

舊金山衛生局已經表態，如果採取適當的防疫措施，舊金山可以舉辦大型活動，例如這一次的艦隊周。局方和主辦方都建議參與者戴好口罩，同時接種疫苗，保護自己和他人。

而警方為了預備這次的活動，相關的維安計畫已經籌備了幾個月。舊金山縣警察局長宮本（Paul Miyamoto）說，穿著制服和便衣的警員都會在活動現場附近。警方也敦促參與者優先選擇搭乘公共交通工具，如果必須開車，那麼記得帶走貴重物品，不要留在車上。

更多詳情可見艦隊周官方網站：https://fleetweeksf.org/。