我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

彭文正灣區開講 批蔡英文「作弊人生」

記者李榮／灣區報導
彭文正在灣區開講。（記者李榮／翻攝）
彭文正在灣區開講。（記者李榮／翻攝）

台灣大學新聞研究所長、媒體人彭文正日昨在佛利蒙舉辦「政經關不了灣區開講」，主題為：「蔡英文的作弊人生」，現場吸引近400人前往，還有遠從紐約、德州等地前來的聽眾。彭文正指出，有些支持蔡英文總統的人總是疑惑「當總統有沒有博士有重要嗎？」然而，他認為蔡英文的博士問題就是一路走來不斷說謊的問題，遠超過有沒有（寫完）論文、有沒有拿到博士這件事。

當天有近400人參加，場面熱鬧。（王維提供）
當天有近400人參加，場面熱鬧。（王維提供）

彭文正等人多次提出各種蔡英文假博士的論述。包括1984年蔡英文進入政大時，履歷表上博士論文題目與後來所稱的題目不同。政大履歷表上是：「Law of Subsidies, Dumping, and Market Safeguards.」，然而，蔡英文所述在1984年3月14日獲頒倫敦大學LSE的法學博士，對外稱的論文題目是「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions」。

不過後來總統府發言人張惇涵在回應時解釋，蔡英文的博士論文分為三大部分，而「Law of Subsidies Dumping and Market Safeguards」是論文「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions」的第二部分（PART TWO），共計237頁，占了365頁論文的絕大部分。

彭文正多次質疑蔡英文博士論文與博士學位的真實性，也引發蔡英文對他的提告。對此，彭文正表示，如果有人要他的博士學位證明，自己能馬上拿出來證實。而蔡英文卻是用提告的方式來證明學位，「有這種事嗎？這難道不能列為金氏世界紀錄嗎？用告人的方法來證明學位，不是太好笑了嗎？」

當天前往聽講的民眾藍綠都有，演講由舊金山真相聯盟舉辦。活動主辦人王維指出，種種跡象顯示蔡英文的博士學位並不存在。不過當然，蔡英文的博士疑雲最關鍵的是誠信問題，況且蔡英文沒有真正拿到學位是事實，「為什麼倫敦政經學院如此幫蔡英文掩護？是不是有把柄在人家的手上？這可是國家安全的問題。」

王維進一步指出，相信多數人都不是那麼在乎蔡英文是不是真的有博士學位，只是總統代表的是國家、代表老百姓，蔡英文不斷用說謊來圓謊，才是整個問題的根源。這次演講有來自兩岸三地的聽眾前來，可見大家都要公平、希望真相能夠大白，「聽眾來這邊，只有一個目的，就是為台灣好。我們心裡面有一把尺，就是誠信、正義。」

蔡英文 台灣 倫敦

上一則

楊安澤的第三黨之路

下一則

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電爆掉變壓器

延伸閱讀

彭文正灣區開講 批蔡英文「用提告來證明學位？」

彭文正灣區開講 批蔡英文「用提告來證明學位？」
新聞評論／蔡英文的經貿戰略 能否突破兩岸障礙？

新聞評論／蔡英文的經貿戰略 能否突破兩岸障礙？
新聞眼／蔡英文的民主進步 竟是沒收黨內初選？

新聞眼／蔡英文的民主進步 竟是沒收黨內初選？
台灣申請入CPTPP 蔡英文：存在政治問題

台灣申請入CPTPP 蔡英文：存在政治問題
蔡英文、賴清德打完高端第2劑 現場展示疫苗黃卡

蔡英文、賴清德打完高端第2劑 現場展示疫苗黃卡

熱門新聞

孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中來。（記者王子涵/攝影）

庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議

2021-10-03 02:20
北加州東灣皮諾警局前警員瓦斯奎茲，因為與某個女子發生性愛關係時非法錄像，被康縣地檢處指控重罪和輕罪，他已經從警局辭職。（取自皮諾警局官網）

北加色魔警察 臥室藏攝像頭偷拍性愛

2021-09-28 19:13
荷姆斯在丈夫埃文斯的陪伴下走出法庭。（記者王子涵／攝影）

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

2021-09-30 01:16
州長紐森28日在屋崙一口氣簽署了27項法案，以刺激更多、更快的住房建設，解決建設障礙，緩解加州住房危機，（記者劉先進／攝影）

史無前例 紐森一口氣簽署27項住房法案

2021-09-29 02:19
阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了

2021-10-04 00:44
被控縱火引發「小鹿山火」的巴羅阿圖居民蘇維涅娃否認控罪。(沙斯達縣警方提供)

被控引燃加州「小鹿山火」 恐面臨9年徒刑 她否認縱火

2021-09-27 01:34

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台