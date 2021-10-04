NBA勇士維金斯終於打疫苗 能在主場比賽了

教練柯爾確認，勇士球員維金斯接種疫苗。他將不會因為防疫規定缺席舊金山大通中心的比賽。（記者劉先進／攝影）

僵持數周、不願打疫苗 的金州勇士 球員維金斯（Andrew Wiggins），3日透過總教頭柯爾說，已接種疫苗。他將被允許在舊金山 大通中心打主場比賽，不會缺席一半賽季。

舊金山將於10月13日頒布新規，要求參加大型室內活動的12歲以上民眾，須全面接種新冠疫苗，NBA最近剛剛拒絕了維金斯的宗教豁免接種請求。在舊金山新規實施前，如果維金斯每天病毒測試呈陰性，他就能參加球隊活動。為了有資格參加10月21日勇士隊主場對陣洛杉磯快艇的例行賽揭幕戰，維金斯須在10月7日前完全接種疫苗。

在9月27日的媒體上，維金斯表示，是否打疫苗是個人和私人的決定，會堅持自己的信仰。但也承認，目前的狀況是沒有退路。這事再次霸佔全國體育新聞頭條。

教練柯爾確認，勇士球員維金斯接種疫苗。他將不會因為防疫規定缺席舊金山大通中心的比賽。（記者劉先進／攝影）

每缺戰一場比賽，維金斯將損失35萬稅前薪資。勇士開賽前12場比賽中，有9場在大通中心主場舉行。如果他一直不接種疫苗，將缺席勇士41場主場比賽。考慮到湯普森在12月複出，作為勇士首發的頂級防守者和對內第二得分手，在高手如林、競爭激烈的西區，若維金斯缺席一半比賽，將嚴重影響勇士的戰績和衝擊季後賽希望。

全隊和教練100％施打完成

勇士3日下午飛往波特蘭，準備參加4日的季前賽揭幕戰，對陣拓荒者。事情忽然出現轉機，柯爾提前向媒體宣布，維金斯已接種疫苗。柯爾沒有詳細說明，是什麼改變了維金斯的想法。但在過去數周，勇士找到本地醫生，讓他們向維金斯解釋疫苗的科學、統計和安全性。

柯爾說，「維金斯告訴我，他對球隊確認他打了疫苗沒有意見。此事到此為止。除此以外，我不打算回答任何問題。」

維金斯打的可能是嬌生

雖然柯爾沒有說維金斯接種何種疫苗。但考慮到輝瑞和莫德納疫苗完全接種兩針要等待三周到四周。且按照規定，疫苗完全接種後還要再間隔14天才能進入大通中心，維金斯接種的，很有可能是嬌生疫苗。他將不會缺席任何勇士的主場比賽。

柯爾強調，勇士球員和教練目前已全部接種疫苗。「我們已經完成了接種。這就是任何人需要知道的一切。（現在）我們可以談論練習或比賽。」

柯爾說，他預計維金斯、柯瑞和格林都會在4日對拓荒者的的季前賽揭幕戰中出場。雖然上場時間仍不清楚，但柯爾希望，首發球員能打20分鐘左右。

此前，雖然維金斯沒有接種，但隊友柯瑞和伊古達拉均表達支持。因為私事未出席27日媒體日和前幾天訓練營，在30日才回歸的格林也表示，「你必須尊重人們的感受和他們自己的個人信仰。我認為，當涉及到接種疫苗和不接種疫苗時，這些問題失去了意義，這有點糟糕。有人說，我們生活在自由的國度，但在這個問題上，沒有給任何人自由，在強迫人們做一些事情，本質上。這違背了美國所代表的一切。」