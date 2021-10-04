加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電爆掉變壓器

阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）

阿拉米達縣警上周突襲了加州 史上最大的非法大麻 種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬元現金。最新報導顯示，縣警推測，這些非法大麻可能涉嫌低價流入本地有執照的藥房。此外，因為瘋狂使用大量電力，發生火災，還導致屋崙 某合法藥房後面的一個變壓器爆炸。

7人被捕 大麻或低價流入市面

舊金山紀事報3日的報導中，引用警局發言人凱利（Ray Kelly）的說法，等統計完所有證據，估計非法種植大麻的數量，增長到50萬株。縣警逮捕了7人，並認為這些人是有組織的犯罪團夥，可能向有執照的經銷商和藥房提供低價大麻。這次逮捕可能會使當地的大麻供應鏈在幾個月內受到影響。凱利說，這個犯罪團夥有一些合法的商業交易，與當地的藥房有聯繫起來。但合法的業務似乎是地下產業的幌子。

阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）

凱利說，大麻團夥在基礎設施方面投入了數百萬，為建築物配備了發電機和大型空氣篩檢程式，有精心設計的數字計時器和水、燈開關系統。這些儀器泵入二氧化碳，生產出巨大的大麻作物，這是他辦公室的偵探見過品質最高大麻之一。

雖然大麻的銷售是合法的，但卻受到嚴格的稅收和監管。規避法律制度的種植者和經銷商可能會扣留公眾的稅款，污染環境，用未經審查的產品危害公眾健康。儘管如此，他們可能有繞過現有規則的經濟動機。非法大麻的種植成本可能更低，可能使這個大麻團夥迅速擴展。

監管顧問：大麻種子都在追蹤內

大麻監管顧問多納霍（Sean Donahoe）認為，考慮到加州對每一株植物從種子到銷售的密切跟蹤，在合法市場上有可能買到便宜的大麻，合法供應商從非法供應商購買是沒有實際意義或經濟意義的。他認為，執法部門在沒有證據的情況下聲稱，這種不受管制的產品進入受管制的供應鏈。如果不解釋具體情況，這就是氣話，是對廣大公眾的誤導。

阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）

退役的屋崙警局隊長、轉為大麻顧問和企業主的喬伊納（Ersie Joyner III），也對合法藥房會從黑市供應商購買的說法表示懷疑。他指出，監管機構對每個產品都進行100多種物質的檢測，從重金屬到毒素、黴菌，這些物質可能會傷害消費者。每種產品都必須獲得分析證書才能合法銷售。

他推測，灣區仍有繁榮的地下大麻市場，這個犯罪團夥的成員可能在那裡出售大麻。或者他們可能已經把大麻運到州外銷售。

電線杆被燒毀 街區互聯網短路

喬伊納說，一個月前，他開始意識到屋崙的非法大麻倉庫，當時他在附近的Oakport的合法藥房後面的一個變壓器爆炸了。他認為，位於Oakport和Edgewater Drive之間的一個設施，消耗大量電力，導致引發了火災。當時燒毀了整個電線杆，讓街區所有互聯網都短路了。豐田汽車、Chipotle、In-N-Out Burger、Panda Express，所有在當地經營的合法企業，都因為這種非法種植而中斷電力和業務。

凱利證實，此次逮捕行動中被關閉的屋崙倉庫之一，就在火災發生附近。

阿拉米達縣警還表示，此次突擊的非法大麻種植場，很可能對環境產生了巨大的影響。種植場將化肥和其他化學品傾倒在排水系統中。監管機構可能必須取樣，因為有些化學品是已知的致癌物。鑒於培育數以千計的植物所需的電力和非法佈線，其建築也有重大的火災威脅。

阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）

大量繳獲的大麻將被運往中央山谷的一個焚燒爐燒毀。這些大麻不能被儲存，因為會釋放出大量有毒的氨氣。執法部門也不能出售或贈送大麻，因為不能保證其品質是否符合加州法律準則。