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加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電爆掉變壓器

記者劉先進／綜合報導
阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）
阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）

阿拉米達縣警上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬元現金。最新報導顯示，縣警推測，這些非法大麻可能涉嫌低價流入本地有執照的藥房。此外，因為瘋狂使用大量電力，發生火災，還導致屋崙某合法藥房後面的一個變壓器爆炸。

7人被捕 大麻或低價流入市面

舊金山紀事報3日的報導中，引用警局發言人凱利（Ray Kelly）的說法，等統計完所有證據，估計非法種植大麻的數量，增長到50萬株。縣警逮捕了7人，並認為這些人是有組織的犯罪團夥，可能向有執照的經銷商和藥房提供低價大麻。這次逮捕可能會使當地的大麻供應鏈在幾個月內受到影響。凱利說，這個犯罪團夥有一些合法的商業交易，與當地的藥房有聯繫起來。但合法的業務似乎是地下產業的幌子。

阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻...
阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）

凱利說，大麻團夥在基礎設施方面投入了數百萬，為建築物配備了發電機和大型空氣篩檢程式，有精心設計的數字計時器和水、燈開關系統。這些儀器泵入二氧化碳，生產出巨大的大麻作物，這是他辦公室的偵探見過品質最高大麻之一。

雖然大麻的銷售是合法的，但卻受到嚴格的稅收和監管。規避法律制度的種植者和經銷商可能會扣留公眾的稅款，污染環境，用未經審查的產品危害公眾健康。儘管如此，他們可能有繞過現有規則的經濟動機。非法大麻的種植成本可能更低，可能使這個大麻團夥迅速擴展。

監管顧問：大麻種子都在追蹤內

大麻監管顧問多納霍（Sean Donahoe）認為，考慮到加州對每一株植物從種子到銷售的密切跟蹤，在合法市場上有可能買到便宜的大麻，合法供應商從非法供應商購買是沒有實際意義或經濟意義的。他認為，執法部門在沒有證據的情況下聲稱，這種不受管制的產品進入受管制的供應鏈。如果不解釋具體情況，這就是氣話，是對廣大公眾的誤導。

阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻...
阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）

退役的屋崙警局隊長、轉為大麻顧問和企業主的喬伊納（Ersie Joyner III），也對合法藥房會從黑市供應商購買的說法表示懷疑。他指出，監管機構對每個產品都進行100多種物質的檢測，從重金屬到毒素、黴菌，這些物質可能會傷害消費者。每種產品都必須獲得分析證書才能合法銷售。

他推測，灣區仍有繁榮的地下大麻市場，這個犯罪團夥的成員可能在那裡出售大麻。或者他們可能已經把大麻運到州外銷售。

電線杆被燒毀 街區互聯網短路

喬伊納說，一個月前，他開始意識到屋崙的非法大麻倉庫，當時他在附近的Oakport的合法藥房後面的一個變壓器爆炸了。他認為，位於Oakport和Edgewater Drive之間的一個設施，消耗大量電力，導致引發了火災。當時燒毀了整個電線杆，讓街區所有互聯網都短路了。豐田汽車、Chipotle、In-N-Out Burger、Panda Express，所有在當地經營的合法企業，都因為這種非法種植而中斷電力和業務。

凱利證實，此次逮捕行動中被關閉的屋崙倉庫之一，就在火災發生附近。

阿拉米達縣警還表示，此次突擊的非法大麻種植場，很可能對環境產生了巨大的影響。種植場將化肥和其他化學品傾倒在排水系統中。監管機構可能必須取樣，因為有些化學品是已知的致癌物。鑒於培育數以千計的植物所需的電力和非法佈線，其建築也有重大的火災威脅。

阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻...
阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）

大量繳獲的大麻將被運往中央山谷的一個焚燒爐燒毀。這些大麻不能被儲存，因為會釋放出大量有毒的氨氣。執法部門也不能出售或贈送大麻，因為不能保證其品質是否符合加州法律準則。

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