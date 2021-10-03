阿拉米達縣 偵破大規模非法大麻種植團夥

阿拉米達縣重大非法大麻種植案告破，十萬株大麻一千萬美元現金落網。（電視新聞截圖）

阿拉米達縣警長帶著搜查令，率大批執法人員於周三突襲多個地點，破獲了可能是加州 史上最大的非法大麻 種植活動團夥之一，繳獲了超過十萬株大麻和超過一千萬美元的現金。

周三（9月29日）的突襲發生在多個地點，但警局發言人凱利（Ray Kelly）曾在臉書上發布消息說，警員們將在幾天內繼續清掃屋崙市Fitchburg社區第77大道800號街區的一個設施。

在這次行動中，在整個東灣地區共執行了十幾張搜查令。

凱利在帖子中說：「這個有組織的、複雜的人員網絡，正在賺取數千萬美元的利潤，且規避開加州的大麻法律。」這些設施在設備、照明、發電機和用品方面，都配備了最新的技術。

當局說，這是灣區 歷史上最大的一次大麻查獲。

「這種非法種植行動的惡劣性和復雜性，無法用語言或圖片來表達，是令人難以置信的，」凱利發帖說。

位於聖利安住的一個倉庫種植作業點，是此次被突襲的設施之一。凱利稱，非法的大麻種植活動是現代非法製造、運輸和販賣毒品的一種形式。

「所有這些收入都直接進入他們的口袋。做這些事本是有合法的方式的，這些錢旨在回到加州人民手中，」凱利周四（30日）說。

雖然在周三的行動中有七人被拘留，但執法人員表示說，接下來將有更多的人被捕，他們將面臨洗錢、逃稅和經營非法大麻種植的指控。

「這似乎是非法種植大麻的一個共同特徵，即你可以經常發現袋子裡裝著1百萬美元的現金，隨便被塞在衣櫃裡。」凱利說。「還有勞力士手表、珠寶；無止境的貪婪，很多很多的錢。」