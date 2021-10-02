加州免費B、C肝檢測立法 州議會全票通過

加州 議會不分黨派全票通過了AB 789法案，目前送州長紐森 (Gov. Gavin Newsom)待簽署正式立法。AB 789法案如經州長簽署，將拯救無數人性命，改善數以千計B型肝炎 (B肝)、C型肝炎 (C肝）患者的健康。

AB 789法案由代表矽谷地區民主黨州眾議員羅達倫 (Evan Low) 、代表卡森 (Carson) 地區民主黨州眾議員吉普森 (Mike A. Gipson) 、代表舊金山地區民主黨州眾議員邱信福 (David Chiu) ，與代表沙加緬度地區民主黨州參議員潘君達 (Richard Pan) 共同提出。

法案正式通過後，加州將成為全國提供免費志願B肝與C肝檢測 第一州。降低B肝與C肝檢測與醫療服務不均，提供其他各州改善B肝與C肝醫療服務模式。AB 789法案由州議會成員與史丹福大學亞裔 肝臟中心 (Asian Liver Center) 合作制定而成，同時取得州財務長馬世雲 (Fiona Ma) 與健康信託 (The Health Trust) 支持。

眾議員羅達倫表示，此法案提供民眾免費檢測，讓他們在健康衰退前有機會得到醫療機會。檢測醫療費用將列入加州已通過的預算。他相信紐森州長將會簽署此救人性命的法案。

根據2018年的研究報告，加州慢性B肝患者中，88%為亞太裔，其次為非裔。如不經診斷治療，15%到25%B肝患者將會因併發症提前過世，這些併發症包括肝硬化與肝癌等。根據研究，亞裔可能死於B肝的機率，比非西語裔白人高出八倍。

史丹福大學亞裔肝臟中心主任蘇啟深醫師 (Dr. Samuel So)指出，AB 789法案將會協助處理B肝與C肝「無聲的流行病」奪人性命的問題。AB 789法案彌補診斷與治療不足，救人性命。身為亞裔，他殷切希望紐森能簽署法案，保護加州充滿活力的亞裔社區，特別是亞裔感染B肝比率為各族裔中最高者。

健康信託執行長劉秀仁 (Michele Lew) 指出：「AB 789法案減輕B肝與C肝病毒殘害民眾，特別是有色族裔社區，早期測出B肝與C肝病毒，不但提前醫治救護性命，也將省下許多加州納稅人的醫療費用。」