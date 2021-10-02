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加州免費B、C肝檢測立法 州議會全票通過

沙加緬度訊

加州議會不分黨派全票通過了AB 789法案，目前送州長紐森 (Gov. Gavin Newsom)待簽署正式立法。AB 789法案如經州長簽署，將拯救無數人性命，改善數以千計B型肝炎 (B肝)、C型肝炎 (C肝）患者的健康。

AB 789法案由代表矽谷地區民主黨州眾議員羅達倫 (Evan Low) 、代表卡森 (Carson) 地區民主黨州眾議員吉普森 (Mike A. Gipson) 、代表舊金山地區民主黨州眾議員邱信福 (David Chiu) ，與代表沙加緬度地區民主黨州參議員潘君達 (Richard Pan) 共同提出。

法案正式通過後，加州將成為全國提供免費志願B肝與C肝檢測第一州。降低B肝與C肝檢測與醫療服務不均，提供其他各州改善B肝與C肝醫療服務模式。AB 789法案由州議會成員與史丹福大學亞裔肝臟中心 (Asian Liver Center) 合作制定而成，同時取得州財務長馬世雲 (Fiona Ma) 與健康信託 (The Health Trust) 支持。

眾議員羅達倫表示，此法案提供民眾免費檢測，讓他們在健康衰退前有機會得到醫療機會。檢測醫療費用將列入加州已通過的預算。他相信紐森州長將會簽署此救人性命的法案。

根據2018年的研究報告，加州慢性B肝患者中，88%為亞太裔，其次為非裔。如不經診斷治療，15%到25%B肝患者將會因併發症提前過世，這些併發症包括肝硬化與肝癌等。根據研究，亞裔可能死於B肝的機率，比非西語裔白人高出八倍。

史丹福大學亞裔肝臟中心主任蘇啟深醫師 (Dr. Samuel So)指出，AB 789法案將會協助處理B肝與C肝「無聲的流行病」奪人性命的問題。AB 789法案彌補診斷與治療不足，救人性命。身為亞裔，他殷切希望紐森能簽署法案，保護加州充滿活力的亞裔社區，特別是亞裔感染B肝比率為各族裔中最高者。

健康信託執行長劉秀仁 (Michele Lew) 指出：「AB 789法案減輕B肝與C肝病毒殘害民眾，特別是有色族裔社區，早期測出B肝與C肝病毒，不但提前醫治救護性命，也將省下許多加州納稅人的醫療費用。」

加州 亞裔 檢測

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