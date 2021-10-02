若加州只有這35縣 紐森大位不保

如果加州僅由特定的35縣組成，紐森的州長大位早已不保。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州 州長罷免選舉選票已開出97%，平均每縣已開出超過90%。從統計數字來看，如果加州僅由特定的35縣組成，州長紐森 （Gavin Newsom）的大位早已不保。

在加州58縣中，若按從「贊成」到「反對」的順序排列，拉森縣（Lassen County）以84%的選民贊成罷免紐森名列第一，舊金山 以14%倒數第一。由於CNN提供的圖表具有向下累計「贊成」和「反對」比例的功能，因此，可以看到「反對」罷免紐森的比例是在計算了排名第36的范杜拉縣（Ventura County）後開始超過50%。換句話說，如果加州僅由范杜拉縣以上的35縣組成，那麼，紐森現在已經被罷免。

選舉早期結果顯示，加州有一半的縣投「贊成」票的選民較多，但實際結果是，這些縣的「贊成」票數總和少於其他縣的「反對」票數總和。根據統計，「贊成」選民較多的縣「贊成」票數總和為230萬張，「反對」選民較多的縣「反對」票數總和為1100萬張，差距幾乎是五倍。

被預測會獲得最多「贊成」票的洛杉磯實際上獲得超過89萬5000張「贊成」票，但僅占總票數的29%。多個「贊成」票數較高的縣也在南加州，包括橙縣獲得57萬5000張（占總票數48%），聖地牙哥獲得53萬張（占總票數43%），河濱縣獲得38張（占總票數(51%）。

灣區各縣獲得的「反對」票明顯多於「贊成」票，依比例高低排名分別是舊金山（62%）、馬連縣（61%）、阿拉米達縣（61%）、聖馬刁縣（60%）、蘇諾瑪縣（60%）、聖他克拉拉縣（59%）、康曲柯士達縣（59%）、納巴縣（52%）、蘇拉諾縣（52%）。

截至29日，州長罷免選舉已開出1260萬張選票，州務卿預測，總投票數應該會超過1300萬張，約占加州2200萬選民的59%。