加州租客保護令失效 舊金山緊急立法「續保」
疫情逐漸趨緩，加州對於租客的保護令在10月正式過期失效。也就是所有租客從10月1日起都必須要按時交齊租金，否則就會面臨逼遷風險。舊金山本地緊急立法，出招繼續保護租客。
疫情期間的政府對於租客的保護議題，一直充滿爭議。來自房東一方的小業主代表持續在抗議政界讓租客不用交租也可免遭逼遷。但是租客權益代表也認為疫情期間不應該出現逼遷的情況。
舊金山市議會本周通過緊急立法，通過多項保護令，提出了許多免逼遷的條款。10月1日，即加州保護令失效的第一天，主推法案的市議員潘正義（Dean Preston）召開發布會，也將在自己所在的選區內推廣更多的防止逼遷保護信息，成立一個「零逼遷」的社區。
他的法案中列明，繼續禁止以下類別的逼遷：房東搬入自住、公寓樓改建、違約、翻新裝修、拆卸等。這個緊急法案的有效期是60天。
房東目前可以逼遷的理由包括：租客遲交租金，租客行為造成健康、安全的風險，以及通過州法的「愛麗絲法案」（Ellis Act），即房東收回單位、離開租賃市場。
疫情期間，加州和舊金山都有立法保護租客，也就是租客如果因為疫情而收入銳減，無法交租，那麼房東不得因此而逼遷。保護令一直變化，極為複雜，包括州府立法通過之後，部分時間內租客必須要開始交25%的租金，所欠的租金也必須要開始償還。
加州州府也出台了租金援助項目「HousingIsKey」。10月1日保護令失效之後，交租則恢復原樣，許多的租客想要申請的租金援助必須符合多個資格。同時如果租客和房東達成協議獲得州府的援助，房東將同意部分的減免。
雖然遲交租金就可能會受到逼遷，但是加州的租金援助項目也開出豁免，只要是租客已經申請了援助項目，在等候結果的時候，房東都不能逼遷。目前舊金山市府的租金援助項目已經和加州州府的項目整合。申請的網址是：housingiskey.com。
此外，在舊金山受到逼遷的租客可免費獲得律師協助。所有的租客保護的資源，詳情可以登錄市府網站查詢：https://sf.gov/renthelp。
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