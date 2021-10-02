加州租客保護令失效 舊金山緊急立法「續保」

集會者舉著「零逼遷區域」的牌子。右為市議員潘正義。（記者李晗／攝影）

疫情逐漸趨緩，加州對於租客 的保護令在10月正式過期失效。也就是所有租客從10月1日起都必須要按時交齊租金 ，否則就會面臨逼遷風險。舊金山本地緊急立法，出招繼續保護租客。

疫情期間的政府對於租客的保護議題，一直充滿爭議。來自房東 一方的小業主代表持續在抗議政界讓租客不用交租也可免遭逼遷。但是租客權益代表也認為疫情期間不應該出現逼遷的情況。

舊金山市議會本周通過緊急立法，通過多項保護令，提出了許多免逼遷的條款。10月1日，即加州保護令失效的第一天，主推法案的市議員潘正義（Dean Preston）召開發布會，也將在自己所在的選區內推廣更多的防止逼遷保護信息，成立一個「零逼遷」的社區。

他的法案中列明，繼續禁止以下類別的逼遷：房東搬入自住、公寓樓改建、違約、翻新裝修、拆卸等。這個緊急法案的有效期是60天。

房東目前可以逼遷的理由包括：租客遲交租金，租客行為造成健康、安全的風險，以及通過州法的「愛麗絲法案」（Ellis Act），即房東收回單位、離開租賃市場。

疫情期間，加州和舊金山都有立法保護租客，也就是租客如果因為疫情而收入銳減，無法交租，那麼房東不得因此而逼遷。保護令一直變化，極為複雜，包括州府立法通過之後，部分時間內租客必須要開始交25%的租金，所欠的租金也必須要開始償還。

加州州府也出台了租金援助項目「HousingIsKey」。10月1日保護令失效之後，交租則恢復原樣，許多的租客想要申請的租金援助必須符合多個資格。同時如果租客和房東達成協議獲得州府的援助，房東將同意部分的減免。

雖然遲交租金就可能會受到逼遷，但是加州的租金援助項目也開出豁免，只要是租客已經申請了援助項目，在等候結果的時候，房東都不能逼遷。目前舊金山市府的租金援助項目已經和加州州府的項目整合。申請的網址是：housingiskey.com。

此外，在舊金山受到逼遷的租客可免費獲得律師協助。所有的租客保護的資源，詳情可以登錄市府網站查詢：https://sf.gov/renthelp。