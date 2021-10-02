加大2030年前將增招2萬名學生 相當1個新校區

為滿足入學需求，加大系統計畫2030年前將增收2萬名學生。(美聯社)

加州大學 系統將計畫於2030年前增加招收2萬名學生，人數相當於一個新校區，以便滿足加州大學教育入學名額與高技能員工增加的需求。加大校董會主席艾塔蘭諾(Cecilia Estolano)表示，擴大招生將是加大首要任務，她並與加大總校長德雷克(Michael V. Drake)共同指出，加大必須在不犧牲其一流的教學與研究品質下尋求發展，增加大學部、研究生與教職員人數。

去年，加大接獲創紀錄共約25萬份申請2021年秋季班的入學申請，其中包括20萬零3700份大一新生與4萬6155人轉學生，申請學生也呈現多元化。但是，加大系統無法滿足申請人數增加的需求，各校園錄取率降低，特別是在大多數熱門校區，引起家庭普遍焦慮，並向加大施加壓力，要求擴大招生名額。

加州立法人士已承諾於2022年秋季班增加6200個入學名額，並在5年內減少洛杉磯加大 、柏克萊加大 、聖地牙哥加大的非加州居民學生，以騰出4500個加州居民入學名額。

加大機構研究與學術計畫副校長布朗(Pamela Brown)表示，加大申請名額需求持續增加，因為許多高中生即將畢業且已完成加大入學的大學預修課程。此外，拉丁裔學生人數成長特別多，佔加州高中學生的半數以上。

除了增加大學部入學名額之外，另一個關鍵點，則是迫切需要增加更多研究生，他們可擔任助教與未來教職員及研究人員，有助於推動加大全球研究實力。在加大系統內的各校區，僅有洛杉磯加大與柏克萊加大招收研究生人數，可與其他同等級公立大學規模相當，但卻落後於私立大學，例如南加大。南加大研究生佔總入學人數58.4%，洛杉磯加大僅為28.9%。

許多校董也強調，需要以公平方式增加入學率，吸引代表加州不同族裔與群體的學生，包括中谷地區與內陸帝國等地區的學生。德雷克已召集由校長們與其他加大領袖組成的工作小組，制定招生成長計畫。他表示，對加大來說，最優先的責任就是為未來機會與人才建立一座橋梁，讓校園學生構成能更公平地來自各地不同郵遞區號。