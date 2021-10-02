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差很大…新人口數據計算 改寫舊金山疫情數字

編譯組／舊金山1日電
以2020年人口普查數據計算的舊金山疫情相關數據與衛生局公布的有明顯差異。（美聯社）
以2020年人口普查數據計算的舊金山疫情相關數據與衛生局公布的有明顯差異。（美聯社）

根據舊金山衛生局公布的社區疫苗接種率數據，有1萬3222名居民的米慎灣（Mission Bay）以近91%的接種率榮登榜首。然而，如果以最新公布的2020年人口普查統計數字來計算，米慎灣的接種率大幅降為69%，因為人口普查統計出當地現有人口為1萬8432人。

這是因為，為了按照社區計算接種率和確診率，舊金山衛生廳一直使用美國社區調查（American Community Survey，簡稱ACS）提供的數據。ACS使用關於新住房、出生、死亡、搬遷和十年一次的人口普查數據，來計算一個地區五年內的平均人口，例如2015年到2019年的人口，而舊金山衛生局目前使用的正是ACS 2019公布的數據。

在人口統計方面，十年一次的人口普查通常被認為比ACS精準，因為它提供的是實際人數，而不是平均值。不過，在疫情期間2020年人口普查數據還未出爐前，ACS的人口數據是舊金山最新的人口統計數字。但在2020年人口普查數據8月公布後，舊金山紀事報（Chronicle）使用新數據計算出的數據和衛生局公布的有很大的差異，意味舊金山衛生局可能嚴重低估或高估各地區的疫苗接種率和確診率。

例如，若以ACS人口數據計算，灣景區（Bayview）的接種率為91%，若以2020年人口普查數據計算，灣景區的接種率降為80%，田德隆區（Tenderloin）的接種率則從86%降為71%。因此，在ACS低估社區人口的情況下，社區接種率看起來比實際要高。

不過，人口被ACS高估的社區情況正好相反。以ACS人口數據計算，Lakeshore的接種率為45%，但以2020年人口普查數據計算，Lakeshore的接種率為56%，普利西迪歐（Presidio）的接種率則從59%增加為67%。

在新冠確診率方面，灣景區從每1萬居民中有1327人確診降為1168人，但它仍是舊金山確診率最高的地區，超過十分之一的居民檢測結果呈陽性。

人口普查 舊金山 疫苗

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