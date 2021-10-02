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金山華裔教委：學生、教職員都應強制接種疫苗

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山教育委員會的唯一華裔委員林謙悅認為，疫苗強制令要同時面向學生和教職工群體。（記者李晗 / 攝影）
舊金山教育委員會的唯一華裔委員林謙悅認為，疫苗強制令要同時面向學生和教職工群體。（記者李晗 / 攝影）

州長紐森（Gavin Newsom）最新宣佈了學生的疫苗強制令，引起熱議。舊金山聯合學區的華裔教育委員林謙悅（Jenny Lam）說，學生的疫苗強制令是「重要一步」，同時她也認為強制令不單單要面向學生，教職工群體也應該需要有疫苗強制令。

舊金山聯合學區早前已經宣佈了教職工的疫苗強制令，但是學生方面則沒有相關的要求。一方面聯邦層面尚未有完全批准疫苗給低齡學生接種，另方面學校內部已經採取了較強的防疫措施。目前12歲以上的青少年接種已經獲得緊急許可，但是5至11歲兒童的接種仍然還在審核當中。

林謙悅表示，舊金山學區的合資格學生的疫苗接種率已經有90%，領先於全國許多其他地區，她形容疫苗在學生家庭中的接受度很高。「因此我們接種疫苗，對我們所有人來說都是向前邁出的重要一步，疫苗可以幫助繼續建設更安全的學校，使我們的學校、社區安全，讓校園敞開大門。」

華裔社區內，不少華埠散房家庭仍然對於學生返校上課存疑。林謙悅說，對於仍然不確定是否選擇重返學校的家庭，尤其是華人家庭而言，這個疫苗強制令就是另一個有利消息，確保校園內的高接種率，以及讓校方更好地監管校園內的衛生防疫狀況。

她也強調教職工接種的重要性，認為為了維護學校裡「每個人的安全」，學生不應該是唯一需要接種疫苗的人。她說，「我堅定地支持教師和校園職工都應該要有疫苗強制令，以加強我們學校社區的安全措施。」

疫苗 舊金山 學區

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