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加州學生強制接種 教師協會支持 影響逾670萬學生

編譯組／舊金山1日電
加州州長紐森1日發布行政令，強制要求加州所有符合條件的公立和私立學校學生接種新冠疫苗，為全國各州之首。圖為紐森當天在舊金山一所中學宣導政策。（Getty Images）
加州州長紐森1日發布行政令，強制要求加州所有符合條件的公立和私立學校學生接種新冠疫苗，為全國各州之首。圖為紐森當天在舊金山一所中學宣導政策。（Getty Images）

加州州長紐森（Gavin Newsom）1日宣布，將實施全美首個強制全州學生接種疫苗的計畫，預料這項措施很快就會有其他州效法。

這項計畫，將新冠疫苗列入加州學童必須接種才能上學的疫苗名單中，但會給予出於健康、宗教和個人信仰理由不願接種的學生豁免權，豁免規定將在聽取公眾意見後制定。任何拒絕接種疫苗但沒有豁免理由的學生將被迫在家遠距上課。強制接種令最終將影響加州超過670萬名的公私立學校學生。

聯邦目前已緊急授權使用提供給12歲到15歲者的新冠疫苗，預料這個疫苗會在未來幾個月內獲得當局全面批准。

紐森1日在舊金山James Denman初中召開記者會表示，這項命令不會在聯邦全面批准12歲到15歲和5歲到11歲兒童的疫苗前生效。如果監管機構在今年秋天完全批准年滿12歲者的疫苗，加州從明年1月起就會開始要求中學生接種疫苗，否則就要等到明年7月。對幼稚園到6年級的學生來說時間會更長，因為聯邦還未批准任何針對這個年齡層使用的疫苗。

加州州長紐森1日宣布將實施強制學生接種疫苗計畫。（美聯社）
加州州長紐森1日宣布將實施強制學生接種疫苗計畫。（美聯社）

紐森指出，加州目前有超過63%的12歲到17歲居民和84%符合資格的加州居民已至少接種一劑疫苗。加州還計畫對學校教職員實施類似的措施，但需要另外頒布命令。現有法律規定，加州K到12年級學校所有教職員必須在10月中旬前接種疫苗，或每周接受病毒檢測。紐森表示，他考慮在初、高中接種強制令開始實施後，取消教職員接受檢測的選項。

被問到為何不要求學校教職員現在就接種疫苗，紐森表示，他大可以這麼做，但他正在等待拜登政府制定強制接種疫苗的指南。

加州教師協會（California Teachers Association）指出，他們90%的會員已接種疫苗，而且絕大部分都支持強制教職員和學生接種。不過，加州教師協會並不支持立即強制教職員接種，建議分階段實施，以確保各學區有時間做準備和設立接種站。

部分家長對不強制要求教職員接種感到不滿，他們指出，輝瑞（Pfizer）成人用新冠疫苗已獲FDA全面批准，不要求教職員接種「不合情理」。

代表加州181個家長團體的OpenSchoolsCA行政總監巴西加路皮（Megan Bacigalupi）說：「今天，政治再次勝過加州公共衛生，州長錯過了宣布公立學校所有成年人都必須接種疫苗的機會，未能向整個加州傳達這個訊息：成年人接種疫苗是保護孩子安全最有效的方法。」

加州州長紐森1日宣布將實施強制學生接種疫苗計畫。（美聯社）
加州州長紐森1日宣布將實施強制學生接種疫苗計畫。（美聯社）

疫苗 加州 紐森

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