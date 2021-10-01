抗疫有成…中度傳播縣寥寥無幾 灣區就占五席

美國新冠病毒「中度」傳播縣寥寥無幾，灣區就占五席，包括聖他克拉拉縣。專家歸功於民眾、公衛與政府當局應對疫情密切合作與疫苗高接種率。(自聖縣公衛部門官方臉書)

加州已成為美國 新冠病毒傳播率最低的州，被列為聯邦公共衛生警示橘色疫情 傳播「大量」 (substantial tier)層級。灣區 有數個郡縣本周甚至更降至疫情傳播層級更低的黃色「中度」(moderate)級別。

聯邦疾病暨控制中心(CDC)追蹤器根據新冠確診率與陽性檢測率分級。黃色中度傳播所指為過去7天內、每十萬人有10-49.99人有新確診病例，檢測陽性率為5-7.99%。橘色大量傳播級別所指為每十萬人有50-99.99人確診、陽性率為8-9.99%之間。

全美屬於新冠病毒「中度」疫情傳播的郡縣甚少，灣區就占五席。包括阿拉米達縣、馬林縣、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣及蘇諾瑪縣。康曲柯士達縣、納帕縣、舊金山與蘇拉諾縣則為橘色層級。相較之下，美國大部分州與郡縣現都處於紅色「高度」疫情傳播率的較嚴重級別。

柏克萊加大感染疾病專家舒瓦茲伯格(John Swartzberg)表示，灣區控制傳染疾病疫情一直處於全國領先地位，歸功於民眾、公衛與政府當局應對疫情的密切合作。

舊金山加大感染疾病專家盧瑟福(George Rutherford)指出，灣區疫苗高接種率、民眾認真執行安全規定，戴口罩與部分郡縣須提供疫苗證明等，也有助於降低感染率。灣區所有郡縣除了蘇拉諾縣之外，室內規定必須戴口罩，無論是否已接種疫苗，「這是我們長期努力的成果。」

截至9月29日，加州是美國少數2個列為橘色疫情傳播類別的州之一、過去7天平均每十萬人有77個確診病例。另一個列為橘色類別的州為康乃狄克州、每十萬人有95.1人確診。

舒瓦茲伯格表示，灣區傳染率較低是好跡象，但仍需謹慎，特別因為Delta變種病毒的高傳染性，它將不會在短期內消失，必須保持警惕，「美國一直犯的錯誤是，當情況開始好轉時，太快就鬆懈。這代表著當確診率升高時，必須自高基準點重新開始。」

舊金山公衛主任本周表示，室內戴口罩規定可能很快鬆綁。聖他克魯茲縣也於9月29日取消對已接種疫苗民眾的室內口罩要求。魯瑟夫說，去年曾發生夏天放鬆部分限制與措施之後，10月第三周確診數再次上升。