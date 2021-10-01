灣區100接種站開打輝瑞加強針 這些高危職業可接種

輝瑞疫苗第三針開始接種。（本報檔案照片）

舊金山 的新冠疫苗加強針（booster）開打。符合資格的輝瑞（Pfizer）疫苗接種者，在接種第二針半年後，可以申請打第三針。

9月30日市府疫情 指揮中心舉行新聞發佈會，介紹了最新的加強針接種情況。公共衛生局亞太裔事務經理吳毅說，現在舊金山共計有100個左右的疫苗接種站，幫助民眾接種，包括輝瑞的加強針。他表示，舊金山每天的疫苗接種劑量可以超過2萬。

同時，符合資格接種輝瑞疫苗加強針對的民眾範圍也在擴大。65歲以上的人士，18歲以上的長期照護護理場所的人士，50至64歲之間有潛在疾病風險的人士，還有部分「高危」職業人士等。這些職業包括醫療行業（急救護理等），消防、警察界人士，教育界人士，以及糧食農貿市場、食物加工行業人員，監獄，郵政，交通駕駛員，雜貨商店人員等。

但是官方仍然建議民眾首先諮詢自己的家庭醫師，獲得專業的意見再做決定。因為每個人的健康情況、免疫系統情況、用藥情況都各不相同。同時現在流感疫苗 也開始接種，如果民眾有疑問，官方也建議民眾及時和家庭醫師聯絡。

此外，華埠衛生局的白幹榮醫師介紹了現在舊金山的整體疫情情況，普遍呈向好的趨勢。他說，現在七日平均的新增個案有所滑落，從以前的數百宗降至現在的88宗。同時住院的人數也在呈現下降的趨勢。舊金山總醫院住院的人數是66人，而重症監護室（ICU）的住院人數大約是20人左右。

而共用廁所廚房的散房（SRO）的居民個案則輕微上升。白醫師表示，現在散房的個案總數（從疫情剛開始的時候算起）大概是1500宗，死亡的散房居民人數累計是32人。

更多的詳細指引，可以查詢網站：https://sf.gov/information/boosters-and-additional-doses。