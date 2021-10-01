柏克萊加大研究生招生 9成不採GRE成績

柏克萊加大官網本周的數據顯示，超過125個研究生項目中，只有13個項目的今年招生要求學生參加GRE（研究生入學考試），不要求GRE入學成績的，占比90%。（記者劉先進／攝影）

柏克萊加大 官網本周的數據顯示，超過125個研究生項目中，只有13個項目的今年招生 要求學生參加GRE（研究生入學考試），不要求GRE入學成績的，占比90%。

去年，因為疫情緣故，柏加大多數院系放棄了GRE入學考試要求，但今年，柏加大同樣延續這一招生策略。學校形容，此舉承認GRE成績是預測研究生能否成功的薄弱環節。

南加州大學 高等教育副教授、「研究生招生內幕」一書的作者波塞爾特（Julie Posselt）說，在過去的10年中，越來越多的研究生項目正在放棄GRE考試要求。最近的研究表明，人們最關心的成功形式，包括誰畢業、誰通過資格考試、誰發表了更多的論文或獲得了資助，與GRE考試分數之間的關聯很弱。得分在最低五分位數的學生與最高五分位數的學生相比，完成學位的幾率並無明顯不同。各個研究生項目正在研究這些數據，並取消GRE考試要求。

柏加大負責研究生研究的副教務長兼研究生部主任（Lisa García Bedolla）說，很高興學校這麼多部門選擇在錄取過程中取消GRE要求。研究表明，在GRE分數方面存在著明顯的種族、性別和社會經濟差異。期待著制定更好的評估方式，改善研究生錄取的整體方法。

柏加大表示，研究生部一直在與教職員工工作，舉辦研討會和學院，研究進行整體錄取審查的最佳做法，制定錄取評分標準，並分析關於GRE在預測研究生成功方面的有效性研究。此外，該部門還推出了一個為期一年的配套計畫，研究生多元化領導學院，以幫助各部門關注招生、歸屬、氛圍和公平數據等領域，旨在與研究生學年的招生週期保持一致。

研究生部負責多樣性的助理院長斯特提（Denzil Streete）表示，取消GRE考試是使研究生錄取制度更具包容性的拼圖之一。當學校尋求擴大眾多頂級項目可以選擇的學生人才庫時，消除任何准入障礙總是一個好主意。

今年秋天，柏加大迎來了1萬3200多名研究生，包括新生和返校的學生，迄今為止研究生招生最多。在2021到2022年的招生周期中，有4萬1359人（尋求進入法學院的人除外）申請研究生課程名額，比前一年的3萬5039名申請人增了18%。來自歷史上代表性不足地區的學生申請增加33%，來自代表性不足的少數族裔群體的博士課程申請者，比例繼續增加，從2016年秋季的12%上升到2021年秋季的15%。