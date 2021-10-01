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經歷大流感和二戰 灣區人瑞死於新冠 享嵩壽105歲

編譯組／美聯社灣區30日電
吉亞柯皮尼的女兒多琳，拿著母親年輕時照片。（美聯社）
吉亞柯皮尼的女兒多琳，拿著母親年輕時照片。（美聯社）

她的人生是跨越兩大洲的冒險故事。她愛上一名戰鬥機飛行員、在二次世界大戰中從歐洲驚險逃出墨索里尼法西斯份子的魔掌、為美國戰爭煉鋼、在一個不開明的年代為殘障女兒發聲。她的女兒說，母親的字典裡沒有放棄這個詞。

不過，吉亞柯皮尼（Primetta Giacopini）105年的人生9月16日謝幕，和當年在疫情中來到這個世界上一樣，她也在疫情中離去。

灣區人瑞吉亞柯皮尼日前因感染新冠過世。圖為吉亞柯皮尼照片和拜登總統祝她105歲生...
灣區人瑞吉亞柯皮尼日前因感染新冠過世。圖為吉亞柯皮尼照片和拜登總統祝她105歲生日快樂的信函。（美聯社）

為殘障女兒發聲 她是永遠鬥士

吉亞柯皮尼61歲的女兒多琳（Dorene Giacopini）說：「如果不是感染了新冠肺炎，我相信媽媽還能再多活幾年。她是一名鬥士，經歷過艱苦的生活，態度永遠都是，怎麼說？基本上，沒有經歷過二戰的美國人都是被寵壞的孩子。」

吉亞柯皮尼的母親費伊（Pasquina Fei）1918年在康乃狄克州死於西班牙大流感，年僅25歲。這場流感奪走了美國約67萬5000個生命，這個紀錄本月被新冠肺炎打破。

義大利到美國 一生活得精彩

母親過世時，吉亞柯皮尼才兩歲，她的父親把她送給一個義大利裔寄養家庭，1929年她跟著養父母搬回義大利。吉亞柯皮尼透過做裁縫養活自己，後來與一名名叫安德烈阿尼（Vittorio Andriani）的義大利戰鬥機飛行員相戀。吉亞柯皮尼2008年對屋崙的軍方航空俱樂部Golden Gate Wing說：「我們很少見面，因為他總是在某地打仗。」

義大利1940年6月加入二戰後，當地警方警告吉亞柯皮尼趕快離開，因為墨索里尼下令把美國公民趕出義大利，但遭到吉亞柯皮尼拒絕。吉亞柯皮尼後來得知安德烈阿尼已墜機死亡，才和一群陌生人坐上火車逃到葡萄牙，再從西班牙里斯本搭船回到美國。

回到美國後，吉亞柯皮尼在康乃狄克州一家通用汽車（General Motors）工廠找到工作，為戰爭所需磨鋼球。她在這裡認識了丈夫柏特‧吉亞柯皮尼（Umbert “Bert” Giacopini）。柏特已於2002年離世。

吉亞柯皮尼1960年生下多琳。不幸的是，多琳患有先天性脊柱裂（spina bifida），在人生頭50年裡必須依靠拐杖才能走路。因為擔心多琳冬天在康乃狄克州走路滑倒，全家於1975年搬到聖荷西。

母親之愛 爭取女兒教室搬到1樓

多琳說：「我的家人告訴我，我很幸運，是個聰明的孩子，雖然我可能沒辦法結婚生子，但應該找一份自己真正喜歡的工作。」

多琳表示，母親的個性非常積極進取，從未停止為她而戰。吉亞柯皮尼曾說服學校官員把部分課程上課地點從三樓搬到一樓，以便多琳參加；在康乃狄克州時，她要市府清潔工清除街道上的鹽和沙，以免多琳滑倒。

9月9日 多琳最後一次見到母親

9月9日，多琳探視母親時發現母親在咳嗽。多琳知道，母親的照護者自從其丈夫從愛達荷州參加完一場婚禮回來後就生病了。雖然這三人都已接種疫苗，但多琳猜測母親可能感染了新冠肺炎，這也是她最後一次看到母親。

美國公民 義大利 康乃狄克州

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