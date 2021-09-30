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邱信福將任金山市府律師 加州眾議員席次 4人表態角逐

編譯組／舊金山29日電
政治觀察家認為，楊馳馬(見圖)和甘大為是爭取邱信福眾議員席位的主要候選人。（取自推特）
政治觀察家認為，楊馳馬(見圖)和甘大為是爭取邱信福眾議員席位的主要候選人。（取自推特）

加州眾議員邱信福（David Chiu）29日獲舊金山市長布里德（London Breed）任命為新市府律師，他即將空出的眾議員席位已有多人覬覦。

邱信福計畫在10月31日交出加州眾議員席位，但他還未向眾議會正式提出辭呈。一旦邱信福正式離職，州長紐森（Gavin Newsom）必須在兩周內宣布補選，補選必須在邱信福離職後126天到140天內舉行，或在200天內與一場選舉合併舉行。

政治觀察家認為，楊馳馬和甘大為(見圖)是爭取邱信福眾議員席位的主要候選人。（美聯...
政治觀察家認為，楊馳馬和甘大為(見圖)是爭取邱信福眾議員席位的主要候選人。（美聯社）

在邱信福29日獲任命為舊金山新市府律師後，馬上有四名人士宣布角逐邱信福空出的眾議員位置，他們是現任市議員楊馳馬（Matt Haney）、前任市議員、現任舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）幕僚長的甘大為（David Campos）、舊金山市立大學（City College of San Francisco）董事秀蘋（Thea Selby）和科學家馬哈穆德（Bilal Mahmood）。

政治顧問史德恩（Jim Stearns）認為，這個眾議員席位將引發甘大為和楊馳馬之間的角力賽，儘管有人預測這兩人將閉門決鬥，避免分裂，但史德恩說：「人性將決定輸贏。」甘大為和楊馳馬兩人同屬進步派，擁有共同的選民基礎和籌款來源。

政治顧問羅斯（Jim Ross）表示，甘大為和楊馳馬已開始爭取舊金山民主黨的支持，兩人可能分散選票，使另一名立場較溫和的對手選出。

根據舊金山紀事報（Chronicle）的分析，楊馳馬的當地優勢之一是，新當選的舊金山民主黨領袖馬哈根尼（Honey Mahogany）是他的議會助理，但甘大為擁有州政府優勢，因為他剛當選為加州民主黨副主席。

政治觀察家認為，楊馳馬因為是現任市議員，知名度比甘大為高，因此籌款能力也較高，但甘大為與州政府的關係較密切，尤其是與西語裔和多元性別族群（LGBTQ）黨團。

甘大為是一名同性戀者，他十多歲時從瓜地馬拉移民來美，2008年當選為舊金山第9選區市議員，2017年卸任。他強調，加州眾議會從來沒有出現過代表舊金山的西語裔議員。

楊馳馬本周確定出馬競選，他表示，在職場附近興建住房將會是他的競選主軸，同時還會要求舊金山為遊民增加更多服務和治療精神疾病的床位。

舊金山 眾議員 加州

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