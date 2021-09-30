助理作證揭密荷姆斯隱私生活 「購物清單也要保密」

荷姆斯在丈夫埃文斯的陪伴下走出法庭。（記者王子涵／攝影）

隨著驗血科技公司Theranos創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）涉嫌詐騙案審理繼續，更多有關這名矽谷女企業家的訊息被披露出來，也讓關注此事的人們逐步走進荷姆斯的私人生活。

根據FBI 詢問荷姆斯個人助理的報告可以看出，荷姆斯努力想掩蓋她對食物的偏好，以及她與公司前執行長波瓦尼（Sunny Balwani）的戀情。

「荷姆斯是一個很注重個人隱私的人。」助理威廉 斯（Paige Williams）告訴FBI，「食物偏好對於她來說，也是很敏感的事，荷姆斯的購物清單無論是在家還是公司都必須要保密。因為她保持過一段時間嚴格的素食主義飲食，但是她並不想讓這件事被當作話題。」

威廉斯還告訴FBI，荷姆斯與波瓦尼的關係十分隱秘。荷姆斯的行政助理曾告訴她，「荷姆斯與某人同居，但千萬不能外傳。」佩奇表示，她只知道荷姆斯與波瓦尼曾同居過，也拜訪過二人一起居住的房子。

她回憶道，公司中一直充斥著一種氛圍，那便是波瓦尼過度干預實驗室的科學研究，而他本人沒有任何科學資歷允許他這麼做。荷姆斯負責公司總體的運營和決策，她才是最終拿主意的人。「荷姆斯和波瓦尼在辦公室聚會中，並不會過多個人接觸。」

威廉斯曾專程前往舊金山的一家珠寶店，幫荷姆斯購買一款特定錢包。她表示，荷姆斯會經常前往史丹福購物中心的奢侈品專賣店，出差旅途中下榻的酒店也是十分高級的。

近日，美國 廣播公司商業頻道（CNBC）還披露了荷姆斯在2015年寫下的日記。在記錄一段與律師的對話中，她寫到，自己將成為下一個蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）。

荷姆斯在那段時間的著裝也致敬了喬布斯的經典形象—黑色高領毛衣。她曾公開提到喬布斯是她的偶像。一位Theranos前雇員也向CNBC證實，荷姆斯的辦公室中掛有喬布斯的照片。

翻開兩人的履歷，不難發現他們的共同點。和喬布斯一樣，荷姆斯中途輟學，她19歲就離開了史丹福大學，成立了Theranos公司。她曾承諾公司的科技可以透過幾滴血樣，作出幾百種健康測試。她曾是最年輕的女性億萬富翁，一度募集了超過90億元的投資。然而，現在荷姆斯面臨12項犯罪指控，如果被判有罪，她將最高被處以20年監禁，275萬罰金。