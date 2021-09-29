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涉持槍恐嚇民眾 金山地檢起訴縣警

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山市地檢官博徹思(左)宣布，向一名縣警巴瑟蒂提起控罪。並說道，案中的罪行令人髮指，尤其涉案者曾是執法人員。（記者李怡／攝影）
舊金山市地檢官博徹思(左)宣布，向一名縣警巴瑟蒂提起控罪。並說道，案中的罪行令人髮指，尤其涉案者曾是執法人員。（記者李怡／攝影）

舊金山地檢長博徹思28日宣布，向一名市縣警巴瑟蒂（ Dominic Barsetti ）起訴四項重罪和三項輕罪控罪。 巴瑟蒂訂於當天下午出庭接受聆訊。

博徹思說：「案中的罪行令人髮指，尤其涉案者曾是我們信任的執法人員。我們定必追究巴瑟蒂縣警的所作所為。這宗案件不僅涉及武器、恐嚇和惡意破壞，還有性行為不端。」

舊金山市地檢署指控巴瑟蒂四項刑事恐嚇重罪（刑法第422節）；1項惡意破壞輕罪（刑法第594(b)(1)節）；2項普通毆打罪（刑法第242節）和1項性毆打輕罪（刑法第243.4(e)(1) 節）。

在2021年9月23日晚上約10時15分，舊金山市警察局的警員根據911報案電話，一名男子在Park Merced區對他人開槍恐嚇。當警員到達時，他們獲報案者和在場者告知，疑犯是其後被確認為巴瑟蒂的舊金山縣警局一名休班縣警。他在同日下午曾經參加在場者寓所的聚餐。

在這個聚會中，巴瑟蒂據稱曾經向一名18歲受害者性襲擊，抓住受害者及拉扯她的頭髮。當其他人介入阻止時，巴瑟蒂拿起一把吉他並在寓所內開始揮舞，期間扯脫窗簾、毀壞書櫃和打破裝有一隻大蜥蜴的魚缸。據稱當天 巴瑟蒂曾向受害者展示多支他收藏的手槍，並恐嚇會拿槍射擊他們每一個人。其後巴瑟蒂返回他的寓所，其中兩名受害者因為擔心生命安危而逃離現場。

當警員到達現場時，巴瑟蒂在配合的情況下被拘捕。他當時說話含糊不清，有醉酒症狀。執行搜查令的警員在他家中檢獲3支手槍、幾個彈夾和一枚惰性手榴彈。這些武器全被警方沒收。

舊金山 警察 911

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