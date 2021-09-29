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馬世雲為省錢與下屬共用房間 專家：違反道德底線

編譯組／美聯社沙加緬度28日電
加州財務長馬世雲表示，前下屬對她的指控毫無根據。（美聯社）
加州財務長馬世雲表示，前下屬對她的指控毫無根據。（美聯社）

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）28日報導，加州財務長馬世雲（Fiona Ma）多次以省錢為由與下屬共用飯店房間。但商業專家認為，這種做法可能違反道德底線。

加州稅金抵免分配委員會（California Tax Credit Allocation Committee）前任會長布萊克威爾（Judith Blackwell）7月指控馬世雲性騷擾、種族歧視和不當解雇但馬世雲稱這些指控毫無根據。

根據蜂報獲得的資料，馬世雲在過去兩年間與其幕僚長喬潘達（Genevieve Jopanda）共用飯店房間13次，並曾在一次旅程中和其他四名助理租住過一個三臥室的房子。加州人力資源手冊中沒有關於主管和下屬能否共用飯店房間的政策說明。

馬世雲表示，身為加州財務長經常需要和下屬一起出差，共用飯店房間是為了省錢。

馬世雲在聲明中說：「出差行程安排必須在符合所有道德和法律的要求下，儘可能提高效率和降低成本。」這項聲明與喬潘達對蜂報做出的聲明幾乎相同。

多位商業專家表示，主管與下屬共用飯店房間是得商榷的問題。因為下屬與主管同房可能會覺得不自在，但礙於壓力下只能同意。

柏克萊加大哈斯商學院教授克瑞（Laura Kray）說：「即便純粹是為了省錢，這個做法仍超越了應有的界線，讓下屬處於難以說不的立場。在權力不對等的情況下，人們不會隨便說不，而且也怕被報復。」

布萊克威爾在訴狀中指出，她和馬世雲2020年5月共住一房時，馬世雲裸背爬上她的床。馬世雲還送過她包括珠寶和食用大麻等禮物。已經不在州政府工作的布萊克威爾還表示，她遭到種族歧視和不當解雇。布萊克威爾認為，她因為接受馬世雲的性挑逗獲得工作，後來因為拒絕接受而失去工作。

布萊克威爾的律師麥考伊（Waukeen McCoy）表示，布萊克威爾去年9月因為中風請病假兩個月。恢復上班後工作量比過去更大，讓她經常工作到很晚。布萊克威爾於今年1月被解雇，她聲稱，取代她的是一名資歷不如她的白人女性。

馬世雲28日發出聲明給美聯社說：「我不會對還未做出判決的訴訟發表意見，只想說布萊克威爾女士的主張沒有根據。我期待在法庭上獲勝。」

工作 加州 種族歧視

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