加州暫停逼遷令將到期 官員提醒申請租金援助

加州暫停逼遷令將於9月30日到期，官員呼籲有需要的民眾儘快申請租金援助。（美聯社）

加州 暫停逼遷令（eviction moratorium）9月30日即將到期。不過，加州官員提醒欠租房客，只要向州政府申請租金 援助，就可以在9月30日後繼續保有住處。

加州獲得聯邦數十億援助金為房客繳付新冠疫情 期間積欠的租金，申請門檻很低，只要是受到疫情影響、年收入不到居住地區中位數收入80%的居民都可以申請。

加州法律規定，到9月30日為止，房東不得因為房客未付租金予以驅逐。但從10月1日起，未付租金的房客只有在已申請租金援助的情況下才能免受驅逐。

截至9月27日，加州已有超過30萬零9000戶家庭申請租金援助，申請的援助總額已累積到近30億元。目前加州已支付近6億5000萬元給約5萬5000個家庭，另外9億5000萬元已獲批准但還未支付，意味加州已經分配了65%聯邦提供的援助金。這點十分重要，因為若非如此，聯邦可能收回部分撥款，加州也不會再獲得任何援助金。

官員表示，加州現在可以在聯邦第二輪撥款中另外再獲得最多18億元的援助金，確保加州有足夠的錢可以繼續為民眾繳付房租。

聯邦暫停逼遷令已於上個月結束。聯邦官員上周表示，州和地方政府8月分配了超過16.5%的租金援助金，高於7月的11.1%。

由於加州租金援助計畫沒有截止日期，加州將先為房客償還已欠租金，若有餘力，甚至可能為房客預繳未來三個月租金。如果房客之後還是無力支付租金，加州可能還會再為他們再另繳三個月租金。不過，聯邦規定，房客最多只能獲得18個月的援助。

加州住房和社區發展局（Department of Housing and Community Development）發言人海默里希（Russ Heimerich）表示，只要加州還有錢可以為民眾付房租，他們就會繼續。加州一共獲得了52億元租金援助金，這筆錢由州政府和地方政府平分。

不過，維權人士表示，許多房客並不知道有租金援助計畫。

西部法律與貧困中心（Western Center on Law and Poverty）律師羅莎雷斯（Tina Rosales）說：「沒錯，加州的確提供了保護措施，但這些保護措施非常依賴加州的法律系統，而這個法律系統並不利於房客。」