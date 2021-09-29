紐森撥款1億 鼓勵加建房 合格屋主可獲2.5萬

州長紐森28日還宣布，啟動一項1億的撥款計畫，鼓勵中低收入的屋主在房產上建造加建房，符合收入條件的房主可獲2萬5000元的援助。（記者劉先進／攝影）

作為200多億加州 復興計畫中住房和遊民投資的一部分，州長紐森 28日還宣布，啟動一項1億的撥款計畫，鼓勵中低收入 的屋主在房產上建造附加單位，或稱加建房（Accessory Dwelling Units, ADU），以緩解可負擔住房短缺問題。加州住房金融廳（CalHFA）的融資計畫，將為符合收入條件的房主提供多達2萬5000元的援助，預計將在全州創造4000個單位的住房。

州長辦公室的聲明說，這筆資金將對屋主計畫建造加建房產生重大影響，因為對希望在自用房產上建加建房的房主來說，前期成本往往是最大挑戰。紐森此前還簽署了最受華人屋主關注的是SB9號法案。法案規定，獨立屋主可將自家地塊分為兩塊，最多可建兩個雙拼屋（Duplex），即4套房。SB9要求業主，必須在其中一個住房單元中實際居住至少三年。不過，洛杉磯時報的報導說，業主加建時間和建築成本頗高。房屋建成要2年時間，大約耗資180萬。只有1.5%的獨立屋屋主能從類似法案受益。

加州正在採取行動，解決氣候變化和住房可負擔性等相互關聯的問題，將社區改造成以交通為導向的可負擔社區，同時限制溫室氣體排放。

紐森表示，政府已將可負擔住房和可持續社區計畫（AHSC）中用於促進密集的、以交通為導向的發展專案資金增加了近一倍。加州戰略增長委員會採取行動，加大未來幾輪獎勵中的資金，將本輪獎勵的可用資金從4.05億增加到7.85億。可負擔住房和可持續社區計畫通過104個可持續專案，在全州範圍內投資超過11億，創造了超過9000個可負擔的單位，並在項目運營期間減少了213萬噸的溫室氣體排放。

此外，州長上周還簽署立法，在三年內增加4.2億，以支持戰略增長委員會的轉型氣候社區計畫，計畫提供大型社區規模的撥款，將低收入社區轉變為以交通為導向的、完整的、可負擔得起的社區，重點是減少溫室氣體。9月20日，在屋崙95街和國際大道動工的一棟可負擔房大樓，有55個單元，其主要撥款就來自轉型氣候社區計畫。

算起來，可負擔住房和可持續社區和轉型氣候社區計畫的投入，約為8億，用於在加州建設可負擔的、氣候友好型的住房和基礎設施。

紐森表示，如果真的要建立一個公平的未來，絕對有必要實現這些可負擔住房目標。因為負擔不起的住房會導致長達數小時的汽車通勤，直接阻礙實現氣候目標的努力。在靠近主要就業中心的地方建造更密集的住房，對限制加州的溫室氣體排放至關重要。