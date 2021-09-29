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史無前例 紐森一口氣簽署27項住房法案

記者劉先進／屋崙報導
州長紐森28日在屋崙一口氣簽署了27項法案，以刺激更多、更快的住房建設，解決建設障礙，緩解加州住房危機，（記者劉先進／攝影）
州長紐森28日在屋崙一口氣簽署了27項法案，以刺激更多、更快的住房建設，解決建設障礙，緩解加州住房危機，（記者劉先進／攝影）

州長紐森28日在屋崙Coliseum捷運站一口氣簽署了27項法案，以刺激更多、更快的住房建設，清除建設障礙，緩解加州住房危機，並對地方政府進行問責。加上9月初簽發的4個法案，州長共簽署31個法案，預計提供8萬4000個可負擔房單位。

共計31項 資金達240億

州長紐森形容，這些法案為加州創造更多可負擔住房邁出歷史性一步，「將使加州解決住房和遊民問題的資金達到240億，在美國歷史上史無前例。」

圖為屋崙可負擔房。（記者劉先進／攝影）
圖為屋崙可負擔房。（記者劉先進／攝影）

簽署成為法律的法案，主要致力於降低住房成本，讓剩餘物業轉化為可負擔住房，對新住宅建設進行分流，並鼓勵在交通樞紐附近建設住宅，方便人們生活和工作。

自上任以來，紐森將解決住房危機作為優先事項，簽署多項重大立法，以促進增加住房，消除建造加建屋（Accessory Dwelling Units，簡稱ADU）的障礙，並簡化州法，以最大限度地提高建屋效率。

此次的31項法案重點放在四個關鍵領域：簡化新房建設，打破障礙以建設更多可負擔住房，通過提升公平住房原則來解決系統性偏見，以及讓地方政府負責任地做好工作。

啟動新住房問責制單位

為了確保地方領導人履行法律責任，為他們在本州住房需求中應承擔份額進行規畫，紐森特別宣布，在加州住房和社區發展廳（HCD）啟動一個新的住房問責制單位（HAU）。該單位與當地市政府合作，為地方政府提供技術援助，幫助他們努力遵守州府關於住房建設的立法規定，包括分區規畫和許可證。住房問責制單位還將被授權可以採取進一步執法措施，以保證地方政府所為符合區域住房需求的分配目標。

灣區屋崙作法 提供解決方案

對於選擇在屋崙簽署法案，屋崙市長薛麗比表示，屋崙和整個灣區是住房問題和解決方案的原點。問題是可負擔性，即住房的迫切需求。解決方案始於類似屋崙Coliseum Connections的公寓項目。該項目在捷運站對面，使用模組化方法迅速建造住房，其中一半是市場價格，一半做可負擔住屋。

建造8.4萬個可負擔房單位

州眾議員邱信福表示，州立法機構一直和州長合作，關注並解決住房危機等問題。州長辦公室的聲明說，在紐森州長的領導下，加州正在推行州歷史上最大膽的住房和解決遊民問題預算，以前所未有的200多億元的投資來解決這些系統性問題。這筆資金將為加州人創造超過8萬4000個新的可負擔房單元，包括超過4萬4000個新的住房單位、為遊民提供的治療床位等。

紐森說，加州經歷的嚴重的可負擔性危機是幾十年來形成的，現在必須採取必要的步驟來解決。這些明智的兩黨立法，將促進加州的住房建設，更精簡，更多的地方問責制，更多的可負擔性，更多的密度。這些法案，加上今年對可負擔房的歷史性預算投資，將讓全加州的社區更加包容。在工作、公園和學校附近創建更密集的住房，是實現氣候目標和可負擔性目標的關鍵。

加州 紐森 屋崙

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