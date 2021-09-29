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點燃「小鹿山火」婦人 疑涉沙斯達縣另一場火災

編譯組／沙斯達縣28日電
當局相信巴洛阿圖居民蘇維涅娃涉及沙斯達縣另一場火災。（沙斯達縣警方提供）
當局相信巴洛阿圖居民蘇維涅娃涉及沙斯達縣另一場火災。（沙斯達縣警方提供）

加州沙斯達縣（Shasta County）官員表示，在「小鹿山火」（Fawn Fire）爆發的前一晚，一場較小的火災在沙斯達湖市（Shasta Lake City）邊緣被點燃，但獲得撲滅。這兩場相隔5哩的火災現在有一個共通點，涉嫌人都是30歲的巴洛阿圖居民蘇維涅娃（Alexandra Souverneva）。

加州森林防火廳（Cal Fire）官員亞歷山大（Matt Alexander）在寫給沙斯達縣檢察長布利基特（Stephanie Bridgett）的調查報告中提到：「我認為，前一晚沙斯達湖市發生的火災很可能是蘇維涅娃縱的火。根據我的經驗，縱火犯通常會在短時間內引起多場火災。」亞歷山大是詢問蘇維涅娃後將她收押的官員。

蘇維涅娃9月21日因為拒捕被關進監獄，目前不清楚她拒捕的原因，不過她當天下午就獲釋。沙斯達湖市消防局表示，第一場火災發生在晚上9時13分，是人為縱火。

亞歷山大的報告指出，9月22日上午9時，蘇維涅娃因為擅闖沙斯達湖市以北一個採石場被人攔下，身穿黑色連帽衫和灰色長褲的蘇維涅娃無視工人要她離開的要求，繼續向前走，還隨手丟棄兩個二氧化碳鋼瓶和一個小電池。

在蘇維涅娃走過的路線附近，亞歷山大在乾涸的河床上發現了焚燒的痕跡，在他看來，這是小鹿山火起火點的線索，也是縱火的訊號。

沙斯達縣檢察長辦公室刑事訴訟書指出，蘇維涅娃計畫徒步前往加拿大，她表示火災是她在煮飲用水時發生，因此她不認罪。

加州森林防廳28日表示，小鹿山火已焚地超過8500畝，迫使加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布沙斯達縣進入緊急狀態，目前65%已受控。

這起縱火事件已成為全美關注的新聞。出生於工程師家庭的蘇維涅娃畢業於名校加州理工學院（California Institute of Technology），曾做過瑜珈、鋼琴和化學老師，也是一名有執照的潛水教練，同時也是在紐約州立大學（State University of New York）攻讀醫藥化學的科學家。她曾任職於灣區佛斯特市（Foster City）的生物科技公司Gilead Sciences和聖他克拉拉市的Nanosyn。

本月稍早，蘇維涅娃因酒駕、藥駕、阻擋交通和拒捕，在北加州紅布拉福（Red Bluff）附近的5號公路被捕入獄。一周後，她又在俄勒岡州沿海被捕，罪名是非法侵入他人關閉的物業。聖他克拉拉縣法院紀錄顯示，她2015年曾被控刑事重罪，2017年曾被控輕罪。

加州 縱火 山火

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