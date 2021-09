點燃「小鹿山火」婦人 疑涉沙斯達縣另一場火災

當局相信巴洛阿圖居民蘇維涅娃涉及沙斯達縣另一場火災。(沙斯達縣警方提供)

北加州 沙斯達縣(Shasta County)官員表示,在「小鹿山火 」(Fawn Fire)爆發的前一晚,一場較小的火災在沙斯達湖市(Shasta Lake City)邊緣被點燃,但獲得撲滅。這兩場相隔5哩的火災現在有一個共通點,涉嫌人都是30歲的巴洛阿圖居民蘇維涅娃(Alexandra Souverneva)。

加州森林防火廳(Cal Fire)官員亞歷山大(Matt Alexander)在寫給沙斯達縣檢察長布利基特(Stephanie Bridgett)的調查報告中提到:「我認為,前一晚沙斯達湖市發生的火災很可能是蘇維涅娃縱的火。根據我的經驗,縱火 犯通常會在短時間內引起多場火災。」亞歷山大是詢問蘇維涅娃後將她收押的官員。

蘇維涅娃9月21日因為拒捕被關進監獄,目前不清楚她拒捕的原因,不過她當天下午就獲釋。沙斯達湖市消防局表示,第一場火災發生在晚上9時13分,是人為縱火。

亞歷山大的報告指出,9月22日上午9時,蘇維涅娃因為擅闖沙斯達湖市以北一個採石場被人攔下,身穿黑色連帽衫和灰色長褲的蘇維涅娃無視工人要她離開的要求,繼續向前走,還隨手丟棄兩個二氧化碳鋼瓶和一個小電池。

在蘇維涅娃走過的路線附近,亞歷山大在乾涸的河床上發現了焚燒的痕跡,在他看來,這是小鹿山火起火點的線索,也是縱火的訊號。

沙斯達縣檢察長辦公室刑事訴訟書指出,蘇維涅娃計畫徒步前往加拿大,她表示火災是她在煮飲用水時發生,因此她不認罪。

加州森林防廳28日表示,小鹿山火已焚地超過8500畝,迫使加州州長紐森(Gavin Newsom)宣布沙斯達縣進入緊急狀態,目前65%已受控。

這起縱火事件已成為全美關注的新聞。出生於工程師家庭的蘇維涅娃畢業於名校加州理工學院(California Institute of Technology),曾做過瑜珈、鋼琴和化學老師,也是一名有執照的潛水教練,同時也是在紐約州立大學(State University of New York)攻讀醫藥化學的科學家。她曾任職於灣區佛斯特市(Foster City)的生物科技公司Gilead Sciences和聖他克拉拉市的Nanosyn。

本月稍早,蘇維涅娃因酒駕、藥駕、阻擋交通和拒捕,在北加州紅布拉福(Red Bluff)附近的5號公路被捕入獄。一周後,她又在俄勒岡州沿海被捕,罪名是非法侵入他人關閉的物業。聖他克拉拉縣法院紀錄顯示,她2015年曾被控刑事重罪,2017年曾被控輕罪。