糧食券福利金額提高 新僑服務中心幫忙申請

受惠於聯邦政府新紓困政策，糧食券 的補助金額將永久提高，幫助不少低收入家庭緩解生活壓力。大部分正在領取糧食券的人士，將直接享受到新優惠，自動調整不需要採取任何動作。現在沒有糧食券的人士，也有可能符合領取資格，歡迎聯絡舊金山華埠 新僑服務中心查詢。

舊金山華埠新僑服務中心主要提供申請糧食券、SAR7資格審查表及Calfresh福利再認證表（CF37年度審查表）的填寫及提交服務，另外也提供有關糧食券的其他服務，例如根據福利局要求提交補充資料、收入調整、上訴或查詢、重設糧食卡密碼等。

舊金山華埠新僑服務中心幫忙創建福利中心網路帳號（www.mybenefitscalwin.org），用戶可以更方便地、快捷地提交糧食券及白卡審查報告，並且隨時查詢糧食卡使用記錄。有需要的人可致電新僑服務中心黃小姐，電話是（415）421-2111。

預約親臨新僑服務中心申請糧食券，需備妥以下文件：身分證或駕照，永久居民則須攜帶綠卡（美國公民則須攜帶公民紙或護照），社會安全卡（家中每位有社會安全證的人士均需提供副本），同住的兒童出生證明書，收入證明（支票存根或雇主證明信），支出證明（租約契約、托兒或兒童生活費、物業稅或房屋保險），家中長者（60歲或以上）或殘疾人士的醫療費等。