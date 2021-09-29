我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

糧食券福利金額提高 新僑服務中心幫忙申請

記者李晗／舊金山報導

受惠於聯邦政府新紓困政策，糧食券的補助金額將永久提高，幫助不少低收入家庭緩解生活壓力。大部分正在領取糧食券的人士，將直接享受到新優惠，自動調整不需要採取任何動作。現在沒有糧食券的人士，也有可能符合領取資格，歡迎聯絡舊金山華埠新僑服務中心查詢。

舊金山華埠新僑服務中心主要提供申請糧食券、SAR7資格審查表及Calfresh福利再認證表（CF37年度審查表）的填寫及提交服務，另外也提供有關糧食券的其他服務，例如根據福利局要求提交補充資料、收入調整、上訴或查詢、重設糧食卡密碼等。

舊金山華埠新僑服務中心幫忙創建福利中心網路帳號（www.mybenefitscalwin.org），用戶可以更方便地、快捷地提交糧食券及白卡審查報告，並且隨時查詢糧食卡使用記錄。有需要的人可致電新僑服務中心黃小姐，電話是（415）421-2111。

預約親臨新僑服務中心申請糧食券，需備妥以下文件：身分證或駕照，永久居民則須攜帶綠卡（美國公民則須攜帶公民紙或護照），社會安全卡（家中每位有社會安全證的人士均需提供副本），同住的兒童出生證明書，收入證明（支票存根或雇主證明信），支出證明（租約契約、托兒或兒童生活費、物業稅或房屋保險），家中長者（60歲或以上）或殘疾人士的醫療費等。

糧食券 華埠 舊金山

上一則

鐵路華人勞工安葬內華達小鎮 記者第一手影音報導

下一則

桑尼維爾華人醫師 被控性暴力重罪

延伸閱讀

糧食價格何時降 得看老天爺賞臉

糧食價格何時降 得看老天爺賞臉
砸6600萬 華埠花園角廣場將翻新

砸6600萬 華埠花園角廣場將翻新
金山華埠新僑中心講座 介紹家居護理

金山華埠新僑中心講座 介紹家居護理

賓州亞裔男開亞洲超市 非法換180萬元糧食券

賓州亞裔男開亞洲超市 非法換180萬元糧食券
糧食券申請 聖馬刁縣激增41% 幅度加州最大

糧食券申請 聖馬刁縣激增41% 幅度加州最大

熱門新聞

北加州柏克萊最近發起一起盜竊案。小偷潛入一對夫婦家中，利用被子作吊索，偷走一個重達300磅、位於二樓的保險箱，其中有價值50萬的珠寶和傳家寶。受害者夫婦懸賞4萬，希望找回保險箱。（視頻截圖）

北加夫婦被偷50萬元傳家寶 懸賞4萬元尋物

2021-09-21 17:35
馮小姐說，滷肉飯便當格外受到上班族的歡迎。（受訪者提供）

舊金山台菜飄香 「宜蘭小館」吃得到滷肉飯、鹹酥雞

2021-09-25 02:17
「小鹿山火」已造成至少至少25座建築被焚毀。（美聯社）

灣區瑜珈老師被捕 恐涉多場加州山火 友人震驚

2021-09-25 02:18
舊金山都會區排名第一的熱門郵遞區號是柏克萊94708，鄰近蒂爾登地區公園與蒂爾登自然區域，有大片綠地空間。(圖取自蒂爾登地區公園官方臉書)

最受潛在買家青睞的「灣區郵區」 舊金山這區最熱門

2021-09-24 02:00
亞裔父親Richard Kim因為用球棍痛打兒子，被警方拘捕，涉及的罪名包括「使用致命武器傷人罪」。（聖馬刁縣警方提供）

金山灣區亞裔父用球棍痛打兒子 被警方拘捕

2021-09-22 21:19
加州將全面取消州法律條文中的 「alien」一詞。 （美聯社）

紐森簽法：加州法律文件禁用「Alien」一詞

2021-09-25 17:15

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限