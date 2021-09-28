灣區9/27開始打補強針 民眾：明年還要回來打

灣區27日開始提供新冠疫苗補強針。（美聯社）

由於聯邦疾病防治中心（CDC ）已建議民眾接種新冠疫苗補強針，藥房也開始供應，灣區部分希望補強針的居民27日已開始採取行動，來到藥房接種。有民眾表示，一年後還要再回來打。

核桃溪Ygnacio Valley Boulevard上一家Walgreens藥房於27日上午7時45分為民眾施打第一劑補強針。前來打補強針的居民之一霍恩寧爾（John Hoenninger）說：「我是在2月時打第二劑疫苗，時間已過了六個月。我知道疫苗的效力會隨著時間減弱、消失，因此我希望能立即接種補強針提高免疫力，避免被感染。」

專家建議，年滿65歲和有健康問題的高風險民眾最好接種補強針，這個群體中許多人都有孫子女。

康柯德市居民葛拉斯（Ron Glas）說：「我有一個3歲和一個1歲半的孫子，很明顯，他們還不能接種疫苗，因此，我們必須特別小心，這是我們接種補強針最主要的原因。」

目前唯一獲得批准的補強針是輝瑞（Pfizer）疫苗。CDC表示，接種莫德納（Moderna）和嬌生（J&J）疫苗的民眾無需慌張，這兩個品牌的補強針很快就會獲得批准。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）27日接受「早安美國 」（Good Morning America）訪問時說：「疫苗效力的衰退很緩慢，沒有必須馬上接種補強針的急迫性，慢慢來，我們很快就會對莫德納和嬌生疫苗補強針的數據進行確認。」

瓦倫斯基表示，她比較擔心的是美國7000萬還未接種疫苗的民眾。

葛拉斯說：「他們說疫苗效力會隨著時間消退，因此，我想我們可能會像注射流感疫苗 一樣，每年注射一次新冠疫苗。我大概一年後會再回來這裡接種。」