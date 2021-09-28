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勇士威金斯堅持信仰拒打疫苗 恐無法主場出賽

記者劉先進／舊金山報導
勇士總經理邁爾斯（Bob Myers）27日樂觀地表示，新賽季預計所有球員都會到場。（記者劉先進／攝影）
勇士總經理邁爾斯（Bob Myers）27日樂觀地表示，新賽季預計所有球員都會到場。（記者劉先進／攝影）

金州勇士球員威金斯( Andrew Wiggins )此前拒打疫苗，不符合舊金山防疫規定，可能缺席勇士在大通中心所有的主場比賽，成為全國體育新聞焦點。儘管勇士總經理邁爾斯（Bob Myers）27日表示，目前很樂觀，新賽季預計會有所有球員到場。但威金斯當天在勇士媒體開放日的15分鐘採訪中說，是否打疫苗是個人和私人的決定，會堅持自己的信仰。「我只是要繼續為信仰而奮鬥，無論是這件事還是別的事，接種疫苗還是不接種疫苗，誰知道呢？我只是要繼續為所相信的東西而戰鬥。」

威金斯在勇士媒體開放日的採訪中說，是否打疫苗是個人和私人的決定，會堅持自己的信仰...
威金斯在勇士媒體開放日的採訪中說，是否打疫苗是個人和私人的決定，會堅持自己的信仰。（記者劉先進／攝影）

27日媒體日活動上，威金斯是否接種疫苗成為全場媒體關注的焦點。他表示，是否接種疫苗是私人問題，「我將保持個人的隱私。」但他也承認，自己沒有退路（Back is definitely against the wall）。他表示，「我將繼續為信仰戰鬥。對於一個人來說正確的事情，對另一個人不一定正確。反之也一樣。」

他還說，對自己的信仰很有信心，知道正確和錯誤的事情。有記者追問具體的信仰是什麼。他回答「不關你的事」。

舊金山將於10月13日頒布新規，參加大型室內活動的12歲以上民眾，須全面接種疫苗。NBA最近拒絕了威金斯的宗教豁免接種請求。在舊金山新規實施前，如果威金斯每天病毒測試呈陰性，他可以參加球隊的活動。為了有資格參加10月21日勇士隊主場對陣洛杉磯快艇的例行賽揭幕戰，威金斯則必須在10月7日前完全接種疫苗。

威金斯每錯過一場比賽，會損失超過35萬稅前薪水。如果他始終拒絕接種，將沒有資格參加41場主場比賽，3160萬的年薪將減半。對於此問題，他還是回答，「我知道。但這是我的問題，不關別人」。

作為勇士側翼首發陣容，威金斯的進攻和防守至關重要。在強手如林、競爭激烈的西區，他是否上場，將影響勇士的排名和季後賽希望。

總經理邁爾斯表示，對媒體提及的個人疫苗接種情況，他不會去評價，因為涉及個人和私人的訊息，但「我非常樂觀，當在大通中心球隊主場揭幕戰開打時，全部球員會到場」。

如果威金斯不能參加主場比賽，勇士首發陣容將有關鍵球員缺陣，球隊該如何因應？邁爾斯表示，目前還沒有出現這問題。「我的信念是，球隊會擁有完整的陣容。2020年2月，我們坐在場邊，都不知道未來會空場比賽。假設性的東西，對我沒有好處。」

總教頭柯爾表示，在訓練營將於周二啟動的情況下，球員因疫苗缺陣問題，不是他操心的事。「我沒有花任何時間考慮這個問題。我們將看看一切如何發展。希望一切在未來幾周內得到解決。我們將帶著計畫進入明天，讓每個人都在場上準備好。」

疫苗 勇士 舊金山

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