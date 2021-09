勇士威金斯堅持信仰拒打疫苗 恐無法主場出賽

勇士總經理邁爾斯(Bob Myers)27日樂觀地表示,新賽季預計所有球員都會到場。(記者劉先進/攝影)

金州勇士 球員威金斯( Andrew Wiggins )此前拒打疫苗 ,不符合舊金山 防疫規定,可能缺席勇士在大通中心所有的主場比賽,成為全國體育新聞焦點。儘管勇士總經理邁爾斯(Bob Myers)27日表示,目前很樂觀,新賽季預計會有所有球員到場。但威金斯當天在勇士媒體開放日的15分鐘採訪中說,是否打疫苗是個人和私人的決定,會堅持自己的信仰。「我只是要繼續為信仰而奮鬥,無論是這件事還是別的事,接種疫苗還是不接種疫苗,誰知道呢?我只是要繼續為所相信的東西而戰鬥。」

威金斯在勇士媒體開放日的採訪中說,是否打疫苗是個人和私人的決定,會堅持自己的信仰。(記者劉先進/攝影)

27日媒體日活動上,威金斯是否接種疫苗成為全場媒體關注的焦點。他表示,是否接種疫苗是私人問題,「我將保持個人的隱私。」但他也承認,自己沒有退路(Back is definitely against the wall)。他表示,「我將繼續為信仰戰鬥。對於一個人來說正確的事情,對另一個人不一定正確。反之也一樣。」

他還說,對自己的信仰很有信心,知道正確和錯誤的事情。有記者追問具體的信仰是什麼。他回答「不關你的事」。

舊金山將於10月13日頒布新規,參加大型室內活動的12歲以上民眾,須全面接種疫苗。NBA最近拒絕了威金斯的宗教豁免接種請求。在舊金山新規實施前,如果威金斯每天病毒測試呈陰性,他可以參加球隊的活動。為了有資格參加10月21日勇士隊主場對陣洛杉磯快艇的例行賽揭幕戰,威金斯則必須在10月7日前完全接種疫苗。

威金斯每錯過一場比賽,會損失超過35萬稅前薪水。如果他始終拒絕接種,將沒有資格參加41場主場比賽,3160萬的年薪將減半。對於此問題,他還是回答,「我知道。但這是我的問題,不關別人」。

作為勇士側翼首發陣容,威金斯的進攻和防守至關重要。在強手如林、競爭激烈的西區,他是否上場,將影響勇士的排名和季後賽希望。

總經理邁爾斯表示,對媒體提及的個人疫苗接種情況,他不會去評價,因為涉及個人和私人的訊息,但「我非常樂觀,當在大通中心球隊主場揭幕戰開打時,全部球員會到場」。

如果威金斯不能參加主場比賽,勇士首發陣容將有關鍵球員缺陣,球隊該如何因應?邁爾斯表示,目前還沒有出現這問題。「我的信念是,球隊會擁有完整的陣容。2020年2月,我們坐在場邊,都不知道未來會空場比賽。假設性的東西,對我沒有好處。」

總教頭柯爾表示,在訓練營將於周二啟動的情況下,球員因疫苗缺陣問題,不是他操心的事。「我沒有花任何時間考慮這個問題。我們將看看一切如何發展。希望一切在未來幾周內得到解決。我們將帶著計畫進入明天,讓每個人都在場上準備好。」