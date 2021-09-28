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砸6600萬 華埠花園角廣場將翻新

記者李怡╱舊金山報導
拆除人行天橋後的華埠花園角效果圖。(圖：安老自助處提供)
拆除人行天橋後的華埠花園角效果圖。(圖：安老自助處提供)

根據舊金山華埠安老自助處的消息，華埠花園角廣場即將斥資6600萬元進行重新設計和翻新。

花園角廣場是一座城市公園，更是舊金山華埠的活動中心。該項翻修計畫，一部分工程是拆除橫越乾尼（Kearny）街的人行天橋，將花園角廣場與希爾頓酒店的中華文化中心連接起來。這其中，拆除混凝土人行天橋是重新設計花園角廣場項目的第一步，該項目自2013年開始就展開討論，工程預計將於2025年完成。該項目將會拆除占地1.5英畝的地表建築，並打造一個一體性的、連接性的和具有藝術觀賞性的城市公園廣場，給華埠社區居民提供更好的休閒服務。

連接花園角廣場與希爾頓酒店中華文化中心的人行天橋，橫跨了Kearny街的三個車道，占地面積很大，但是使用率並不高，還遮擋了廣場陽光，也使街道景觀被分割。所以考慮以上因素，天橋會被拆除。改造計畫在今年的8月開始推進，但施工可能要到明年才能開始。預計明年1月，規畫委員會將出示一份環境影響評估報告，並在2月提交給市府娛樂和公園委員會進行公開聽證，並投票表決。

花園角廣場的重新設計經費，已被作為「核心項目」列入舊金山市通過的A提案，即2020年選民通過的健康、安全和復甦經濟計畫提案，因此翻新的資金已優先考慮在內了。在過去的四年裡，有關部門也已經舉辦了100多場會議和六場社區研討會。迄今為止，僅用於研究的費用就超過200萬元。

從廣場俯瞰現在的過街天橋，少有行人往來。（記者李怡╱攝影）
從廣場俯瞰現在的過街天橋，少有行人往來。（記者李怡╱攝影）

據華埠社區發展中心表示，目前估計有8000到9000人住在花園角附近的華埠散房裡，因房間很小，一切都是共用的，包括戶外空間，所以花園角廣場真的就成為了華埠散房民眾的起居室。

安老自助處行政主任鍾月娟（Anni Chung）展示翻新的花園角公園時說道，「翻新工程肯定會打通Kearny街，讓公園變得非常漂亮開闊，這裡將會像聯合廣場，有一個休息區，老人可以坐在那裡曬太陽，看著他們的孫子孫女。為此我們已經等了50年了。」

廣場的重新設計是一個極其重要的項目，目前各社區組織和工程團隊仍在進行有關設計的談判和討論，以確保新的公園廣場可以带給居民們更多的便利和更美好的感受。

拆除人行天橋後的華埠花園角效果圖。(圖：安老自助處提供)
拆除人行天橋後的華埠花園角效果圖。(圖：安老自助處提供)

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