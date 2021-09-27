金門國家遊樂區 最快明年將徵收使用費

金門國家遊樂區管理服務處考慮徵收使用費。(本報檔案照)

金門國家遊樂區 (The Golden Gate National Recreation Area) 管理服務處考慮徵收使用費。遊樂區服務處已於今年8月提出徵收費用提案。

目前金門國家遊樂區內的Lands End、蘇卓高地 (Sutro Heights)、貝克海灘 (Baker Beach)、Rodeo 海灘、中國 海灘 (China Beach) 、史廷森海灘 (Stinson Beach)、海軍紀念碑 (Navy Memorial) ，以及克朗凱堡 (Fort Cronkhite) 尚未徵收任何停車費或使用費。

根據提案，上述景點的停車場從上午8時到下午5時徵收每小時3元錢的停車費，每日最高停車費為10元。民眾如在其他時間停車可以無需繳費。遊樂區管理的其他的地點停車亦將比照處理。

另外Point Bonita 燈塔夜間遊覽費方面，16歲以上成人觀光 遊覽費為16元、長者遊覽費為8元、7至15歲者遊覽費為10元。

金門國家遊樂區服務處已提高馬連岬角(Marin Headlands)與舊金山Presidio 等地的停車費。另外晚間遊覽Fort Point 國家歷史勝地觀光民眾，亦必須繳交遊覽費。

國家服務人員表示，新冠疫情 間觀光客人數急遽上升，增加的使用費用將可用於平衡管理公園各項開支。服務處指出80%徵收費用將用於加強衛生、修補公園標誌，同時加強周末交通繁忙時間各項服務。

服務處專員並且指出，徵收使用費亦將用來加強遊客安全各項服務，如更新史廷森海灘的救生塔，以及移除大洋海灘 (Ocean Beach) 緊急車輛進出口的海砂等。

如經通過，各停車場的停車費將分階段實施，最快可能於明年中旬展開徵收停車費。夜間燈塔遊覽費用明年年初起開始徵收。

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