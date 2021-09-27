我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控引燃加州小鹿山火 恐面臨9年徒刑 婦否認縱火

德大選變天 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

金門國家遊樂區 最快明年將徵收使用費

編譯組╱舊金山26日電
金門國家遊樂區管理服務處考慮徵收使用費。(本報檔案照)
金門國家遊樂區管理服務處考慮徵收使用費。(本報檔案照)

金門國家遊樂區 (The Golden Gate National Recreation Area) 管理服務處考慮徵收使用費。遊樂區服務處已於今年8月提出徵收費用提案。

目前金門國家遊樂區內的Lands End、蘇卓高地 (Sutro Heights)、貝克海灘 (Baker Beach)、Rodeo 海灘、中國海灘 (China Beach) 、史廷森海灘 (Stinson Beach)、海軍紀念碑 (Navy Memorial) ，以及克朗凱堡 (Fort Cronkhite) 尚未徵收任何停車費或使用費。

根據提案，上述景點的停車場從上午8時到下午5時徵收每小時3元錢的停車費，每日最高停車費為10元。民眾如在其他時間停車可以無需繳費。遊樂區管理的其他的地點停車亦將比照處理。

另外Point Bonita 燈塔夜間遊覽費方面，16歲以上成人觀光遊覽費為16元、長者遊覽費為8元、7至15歲者遊覽費為10元。

金門國家遊樂區服務處已提高馬連岬角(Marin Headlands)與舊金山Presidio 等地的停車費。另外晚間遊覽Fort Point 國家歷史勝地觀光民眾，亦必須繳交遊覽費。

國家服務人員表示，新冠疫情間觀光客人數急遽上升，增加的使用費用將可用於平衡管理公園各項開支。服務處指出80%徵收費用將用於加強衛生、修補公園標誌，同時加強周末交通繁忙時間各項服務。

服務處專員並且指出，徵收使用費亦將用來加強遊客安全各項服務，如更新史廷森海灘的救生塔，以及移除大洋海灘 (Ocean Beach) 緊急車輛進出口的海砂等。

如經通過，各停車場的停車費將分階段實施，最快可能於明年中旬展開徵收停車費。夜間燈塔遊覽費用明年年初起開始徵收。

民眾可電郵[email protected] 或打電話給415-561-4700表達意見。

觀光 疫情 中國

上一則

北加州祭孔大典40年 排除萬難再辦 喚起儒家精神

下一則

躺街道拒離開 非裔男揮拳 華埠社安隊及時攔阻

延伸閱讀

國際淨灘日 北加佛光山盡一份力

國際淨灘日 北加佛光山盡一份力
17歲愛上海灘 緬州男當救生員50年 無一人溺斃

17歲愛上海灘 緬州男當救生員50年 無一人溺斃
他17歲愛上緬因海灘 每年都回來 救生員一當就是50年

他17歲愛上緬因海灘 每年都回來 救生員一當就是50年
紀念金門集團董座胡運熹 乒乓賽競技 名次出爐

紀念金門集團董座胡運熹 乒乓賽競技 名次出爐
金山市長專欄／金門幸運簽語餅店 堅毅的象徵

金山市長專欄／金門幸運簽語餅店 堅毅的象徵

熱門新聞

新州法結束了聖他克拉拉縣的獨棟住宅分區法，反應憂喜參半。（美聯社）

加州住宅新法 將引矽谷房產市場震盪？

2021-09-19 02:18
綠葉蔬菜是幫助復原的十大最佳食物之一。(Getty Images)

10大最佳食物 有助病後、術後復原

2021-09-20 02:06
北加州柏克萊最近發起一起盜竊案。小偷潛入一對夫婦家中，利用被子作吊索，偷走一個重達300磅、位於二樓的保險箱，其中有價值50萬的珠寶和傳家寶。受害者夫婦懸賞4萬，希望找回保險箱。（視頻截圖）

北加夫婦被偷50萬元傳家寶 懸賞4萬元尋物

2021-09-21 17:35
馮小姐說，滷肉飯便當格外受到上班族的歡迎。（受訪者提供）

舊金山台菜飄香 「宜蘭小館」吃得到滷肉飯、鹹酥雞

2021-09-25 02:17
「小鹿山火」已造成至少至少25座建築被焚毀。（美聯社）

灣區瑜珈老師被捕 恐涉多場加州山火 友人震驚

2021-09-25 02:18
舊金山都會區排名第一的熱門郵遞區號是柏克萊94708，鄰近蒂爾登地區公園與蒂爾登自然區域，有大片綠地空間。(圖取自蒂爾登地區公園官方臉書)

最受潛在買家青睞的「灣區郵區」 舊金山這區最熱門

2021-09-24 02:00

超人氣

更多 >
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼
中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？
紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元
情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外

情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外
加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理

加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理