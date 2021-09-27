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被控引燃加州小鹿山火 恐面臨9年徒刑 婦否認縱火

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被控引燃加州「小鹿山火」 恐面臨9年徒刑 她否認縱火

編譯組╱灣區26日電
被控縱火引發「小鹿山火」的巴羅阿圖居民蘇維涅娃否認控罪。(沙斯達縣警方提供)
被控縱火引發「小鹿山火」的巴羅阿圖居民蘇維涅娃否認控罪。(沙斯達縣警方提供)

被控縱火引燃沙斯達縣 (Shasta County) 「小鹿山火」(Fawn Fire) 的30歲巴洛阿圖婦女蘇維涅娃 (Alexandra Souverneva)，日前於沙斯達縣高等法院出庭過堂，對其所面臨的重罪控訴申辯無罪。蘇維涅娃是加州理工學院畢業生，如縱火罪名成立，將面臨高達九年的徒刑。這場「小鹿山火」已焚毀41棟房屋。

沙斯達縣警長強生 (Michael L. Johnson) 對一群滿懷憤怒、家園被焚毀的沙縣居民表示，這場災難顯然並非天災，情形很難想像，可是他們已發現一名嫌犯。

加州森林防火廳救火員與大火搏鬥，已有進展。幸好當山火迫近沙斯達湖時，由於山風減弱，濕度提高、氣溫轉涼，火勢開始轉弱。根據加州森林防火廳，這場山火雖然焚毀8537畝林地，現已35%受控。

蘇維涅娃 2009年從巴洛阿圖高中畢業後，就讀於加州理工學院，主修化學與生物學，且於2012年取得學士學位，接著前往紐約州立大學環境科學與森林學學院博士班就讀，然而沒有完成學位。蘇維內娃隨後在沙斯達縣佛斯特市 (Foster City) 的生物科技公司Gilead Sciences 與聖他克拉拉市的Nanosyn 公司擔任研究助理工作。

蘇維涅娃曾在巴洛阿圖擔任瑜伽訓練員，取得潛水、鋼琴教師，以及露營指導員執照。她最近在巴洛阿圖AJ Tutoring 教SAT。

蘇維涅娃 LinkedIn 資料自稱她的職業為「巫師」(Shaman) ，政治黨派為綠黨 (Green Party)。

蘇維涅娃在聖他克拉拉縣有兩次違法紀錄。2015年面臨犯罪控訴，另2017年面臨輕罪控訴。詳細控罪內容尚未對外公布。

今年9月初蘇維涅娃因在5號公路因酒精與藥物影響下駕駛被捕，被關入特哈瑪縣 (Tehama County) 監牢。一周之後，她又因在俄勒岡州非法侵入私人產業被捕。

「小鹿山火」於9月22日爆發於沙斯達縣JF Shea 採石場附近峽谷內一棟建築。山火爆發同日稍早，一名採石場員工發現蘇維涅娃非法侵入採石場，警告她馬上離開，蘇維涅娃不予理睬，走入山區。採石場工人說，蘇維涅娃當時行為怪異。

同日晚間，當救火隊員與山火搏鬥時，發現蘇維涅娃從草叢中走出，向救火隊員要水喝，也同時要求醫療救護。蘇維蘇維涅娃表示，她在山區內健行。可是當加州森林防火廳 (Cal Faire) 員工發現蘇維涅娃身上攜帶打火機與二氧化碳粉匣時，立刻將她逮捕歸案。

山火 加州 縱火

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