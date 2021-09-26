「小鹿山火」毀百棟建築 北加疏散5200人

小鹿山火已燒毀百棟建築，所幸風向有望轉變。（美聯社）

周末的天氣預報顯示有較低的氣溫及風向的轉變，這將有助於消防員控制舊金山以北225英哩處的野火。該野火橫掃過乾枯的地面和山坡，已經摧毀了100座建築物。

加州 消防局說，周三（9月22日）被首次報告的瑞定北部山門社區附近的「小鹿山火 」，到周六上午已延燒7544英畝之廣，被控制部分為10%。

當局周四（9月23日）逮捕了一涉嫌引發大火的30歲灣區巴洛阿圖婦女蘇維涅娃（Alexandra Souverneva）。沙斯達縣地方檢察官 在周五（9月24日）的新聞發布會上說，蘇維涅娃被指控犯有野地縱火重罪，由於加州已宣布進入緊急狀態，因此罪名將加重。

加州緊急事務辦公室報告說，大約5200人因大火而被疏散。

在損失檢查小組星期六（9月25日）到現場進行評估之後，被毀壞的建築數量可能還會增加。加州消防局說，9000座建築繼續受到火災的威脅。照片和視頻顯示一些房屋在燃燒，但損失的住宅確切數量仍未知。

火災始於周三下午4時45分，在沙斯達湖鎮東北5英哩處，周四在高溫及大風的天氣下火勢出現爆炸性地增長，引發了一系列的疏散行動。

加州消防局說，周五晚上的東北風轉為西南風，對消防員有利。官員說，隨著冷卻期的到來，未來幾天溫度可能會從80多度慢慢降到70多度，周一和周二預測會有雨。

一家采石場的工人報告說，周三看到一名女子舉止怪異，擅自闖入。加州消防局說，蘇維涅娃後來從火線附近的灌木叢中走出來，來到消防員面前說她脫水了，需要醫療幫助。

官員說，在與加州消防局和執法部門的面談中，他們相信蘇維涅娃對山火有責任。她被關進了沙斯達縣監獄，目前還不知道她是否有律師。地區檢察官說，蘇維涅娃在接近消防員時，口袋裏有一個打火機。她還為是否曾在沙斯達縣和全州引發其他火災而受調查。

小鹿山火是今年讓加州人逃離的最新一次破壞性火災。2021年迄今為止，大火已經燒毀了3600多平方英哩，摧毀了3200多座房屋、商業地產和其他建築。

與氣候變化有關的歷史性乾旱令野火更難撲滅，僅在加州就有數百萬棵樹被燒死。科學家們說，在過去30年，氣候變化使西部地區變得更加溫暖和乾燥，並將繼續使天氣變得更加極端，野火更加頻繁和具有破壞性。