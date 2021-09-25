亞裔犯獄中連線 合謀妻詐領200萬失業金

加州EDD在疫情期間，已被詐領損失數十億元。(美聯社)

34歲的亞裔囚犯尹睿沙(Ratha Yin，譯音)與31歲護士妻子亞曼達(Amanda Yin)、26歲車行職員馬維瑪提斯(Steven Mavromatis)，本月被控聯手利用暗網(dark web)進行郵件往來與電匯詐欺，向加州就業發展部門(EDD)詐領近200萬失業金 ，用非法取得的錢財購買奧迪跑車和新房。面臨最高20年監禁與25萬元罰款。

這起失業金詐領案於2020年10月被拆穿。當時帝國縣(Imperial County)森蒂內拉州立監獄(Centinela State Prison)一名獄警搜查尹睿沙的牢房，發現違禁電子產品，包括兩支手機，一支在他口袋、另一支藏在書本內，還有兩張藏在除臭劑瓶中的記憶卡，內含3人之間申請詐騙 EDD失業金的通訊信息。起訴書透露，尹睿沙未具名的獄友可能是同謀，或參與其他EDD詐欺個案。尹睿沙的姪子可能是另一名同夥。

美國 檢察官辦公室表示，犯案者通常進入暗網竊取數百人個人資料，然後替他們建立電子郵件帳戶，以其名義提出失業申請。起訴書指出，EDD透過美國銀行借記卡發放失業金，尹睿沙等人將借記卡郵寄到車行職員馬維瑪提斯管理的郵局信箱。他們提出91件失業金詐騙申請，至少不法獲得190萬元。

尹睿沙還與其他不具名同夥提出其他詐騙提領失業金申請，金額至少有13萬2000元。並可能還有其他未被查獲的詐領金。美國銀行記錄有關尹睿沙、妻子與馬維瑪提斯共有285次收銀機現金提領紀錄，顯示總額有556.9萬元。訴訟稱，亞曼達的角色是洗錢，例如購買家居用品以藏匿貴重物品，並與尹睿沙交換有關加密貨幣錢包的訊息。

起訴書指出，部分詐領金進入亞曼達名下帳戶，有些則進入她與尹睿沙的聯合帳戶。她以全現金7萬1000元非法購買奧迪跑車。2021年5月，還在河濱縣將榨取款項16萬元，用於購置39萬1000元房屋的頭期款。

加州EDD在疫情期間，已被詐領損失數十億元。詐騙來自海外組織犯罪份子、監獄囚犯、甚至是死囚牢房犯人，利用大量索賠與鬆散的資料核實標準進行詐領。自2020年1月以來，EDD已收到2270萬份失業金申請、支付1648億元。EDD聲明表示，感謝執法部門自去年開始調查此一犯罪活動，將犯案者繩之以法。