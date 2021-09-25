德州心跳法生效 加州醫師協助墮胎

號稱全美最嚴苛之一的德州墮胎法「心跳法」已於9月1日生效。爭取墮胎權利活動人士9 月11日在德州議會前集會，抗議新法剝奪婦女權利。(Getty Images)

根據德州 新訂法律，禁止幾乎所有在檢測到胚胎心跳後進行的墮胎 ，通常約為懷孕6周之後，連強姦、性虐待或亂倫也不例外。新法生效後，一些有個人因素的婦女自德州前往鄰近的奧克拉荷馬，在當地診所接受墮胎。也有加州 東灣婦產科醫師前往協助。

「舊金山紀事報」報導採訪了奧克拉荷馬一所婦產科診所，診所主管表示，自德州新法生效以來，患者人數增加近50%，其中包括過去7天來自德州的110名婦女。根據支持墮胎權利的研究機構「古特瑪赫研究所」(Guttmacher Institute)數據，受到新法影響最大的德州人是有色人種女性，她們占2019年墮胎人數的70%。

羅伊訴韋德案（ Roe v. Wade ）是美國聯邦最高法院1973年裁決，是對婦女墮胎權以及隱私權的重要案例，賦予婦女墮胎權利，允許可墮胎持續至約24周。號稱全美最嚴苛之一的德州墮胎法「心跳法」已於9月1日生效。新法規定一旦偵測到胎兒心跳、即約懷孕6周後，就禁止墮胎，遭強姦或亂倫受孕也不例外。但許多婦女在懷孕6周時並不知道自己已有身孕。

美國司法部起訴德州試圖阻止墮胎法，稱新法對那些欲墮胎婦女造成「過份負擔」(undue burden)，從而違反婦女的憲法權利。聽證會定於10月1日在德州舉行。

35歲的東灣婦產科醫師陶布(Rebecca Taub)每個月一次自東灣家中前往奧克拉荷馬診所，協助德州婦女進行墮胎手術，因為診所很難招聘到當地醫師。在看到外州患者紛湧而至，其中有三分之二來自德州，她想為她們做更多事，自德州新法生效以來，婦產科醫師工作具有更多緊迫性。

許多自德州到外州進行墮胎手術的婦女表示，意外懷孕婦女墮胎因素很多，值得同情，包括被強姦，或是正在經歷疾病或精神不穩定狀態，或有個人家庭因素。

陶布表示，自德州新法公布以來，在加州的一些婦產科同事詢問她，是否應該和她一起到德州診所幫忙。她說，一旦她的病人離開奧克拉荷馬州回到德州，就令人擔憂。因為關於德州新法如何執行，仍有許多未知數，擔心德州藥劑師不會填寫來自進行墮胎診所的處方，即使不是要實施墮胎的藥物，而是布洛芬(ibuprofen)與抗噁心(anti-nausea)藥物。她建議患者，必須在奧克拉荷馬按處方配藥。