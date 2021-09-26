舊金山市長專欄／三管齊下 打擊有組織盜竊

布里德市長在華埠參加中秋慶會。

親愛的讀者：

大家在視頻和報導上都看過一些犯罪份子，有時更成群結伴在市內公然盜竊的事件。我們不是談論年輕人偷糖果或因飢餓而偷麵包的人。我們談論的是有組織犯罪集團在大家所依賴的藥房和小商業內搶掠等不法行為。

可悲的是，有組織零售犯罪活動並不是一個新問題。一些人看到大型零售商 受到搶掠，就認為這些店舖可以對此應付自如。又有些人可能不在乎小商店是否需要僱用額外的保安人員或在夜間遭賊人搶掠。

布里德市長參加列治文區中秋慶會。

這些都不是營商應該付出的代價。而這些市內發生的事件是絕對不能接受的。給予機會和同情心故然重要，但歸根結底，當一些人越過底線時，就需要為所作行為承擔後果。我們正在盡一切努力制止這些犯罪行為並追究賊人的責任。

正因如此，我們在上星期宣布了一項由舊金山警察 局與本地零售商和地區執法機構合作的新措施。該計畫的重點是增加報案、調查和解決零售盜竊案件以及助長這些案件的上游犯罪組織。

布里德市長到日落區購物。

該計畫包含三個主要重點：

一，擴大和重新分配警察調查資源。

舊金山警察局有組織零售犯罪部門的調查人員從2名增加到5名，並增加一名專責隊長，以更好地調查本地案件，並與加州公路巡警有組織零售犯罪特別工作組合作。

二，公共和私人撥款部署的策略重組。

舊金山警察局專案人員確保緊密協調的行動和與零售合作夥伴的溝通；將舊金山社區大使人數增加三倍，該計畫僱用已退休舊金山警察巡邏並起到阻嚇作用，並擴大大使所服務的地區； 管理私人資助10B計畫警員部署。

三，旨在報告、調查和解決案件的公私型合作關係。

布里德市長參加列治文區中秋慶會。

通過擴大遙距服務部門來增加報案報告，該部門在新冠疫情流行期間時成立，在無需面對面接觸情況下報案。

零售盜竊和商業爆竊並不是沒有受害者的案件。這些犯案導致員工減少工作時間、商店關閉和失業，直接傷害工作家庭。犯罪分子傷害了由於藥房關閉而無法方便地獲得處方藥物和疫苗的顧客和長者。更傷害了本地零售商，導致商戶減少和更多舖位空置。

布里德市長到華埠購物。

該策略是一項各方同時參與的辦法，讓州和本地執法部門和零售商充分合作，以積極追查、調查和阻止舊金山內有組織零售犯罪。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德