舊金山台菜飄香 「宜蘭小館」吃得到滷肉飯、鹹酥雞

馮小姐說，滷肉飯便當格外受到上班族的歡迎。（受訪者提供）

懷念家鄉好味道的台灣 人，在舊金山 現在可以有一個新的選擇。一對鄰居好友秉持著將地道台灣風味帶入舊金山的理念，在疫情 好轉之後，於華埠與市中心金融區交界處開設了一家台菜餐廳。

馮小姐和林小姐本身是在舊金山的鄰居好友。她們一起開創了這家位於企李街（Clay）上的「宜蘭小館」。

「我們的理念，就是想把地道的台灣美食帶給大家，」馮小姐說。因為在她認為在舊金山市區台灣菜實在是太少了。她強調，中華美食文化豐富多元，她希望能夠給舊金山帶來更多的選擇。她說料理配方都是來自台灣，而且自己會親自下廚掌勺，保障質量。

台式的便當、小吃、古早的奶茶則是店家主打的菜色。（受訪者提供）

今年6月時加州基本上解除了大多數的防疫限制，而這家餐廳就是在7月時試營業（Soft opening），8月時正式開張。馮小姐說，他們在2020年時就已經接下了這個店鋪，但是因為疫情的原因，所以一直交著租金，而開張日期一直延後，直到今年8月才正式開業。

因為餐廳地址靠近於金融區，台式的便當、小吃、古早的奶茶則是店家主打的菜色，像是滷肉飯、鹽酥雞、炸雞排、梅香地瓜薯條等。客人主要是金融區的上班族，馮小姐說滷肉飯這樣的便當格外受到他們的歡迎。此外各式各樣的台式風味料理、飲品也都在菜單上可以看到。

目前疫情的隱憂仍然還在，變種病毒的說法也不絕於耳。馮小姐說，雖然餐廳裡有座位，但是為了大家的安全，目前還是更傾向是大家可以買便當帶走。

另一位業者林小姐則是主管營運市場和前台等。她說，現在主營的是廣泛意義上的台菜，如果以後有機會也會想要做一些細緻一點的宜蘭當地風味。